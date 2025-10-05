El vigente campeón se queda sin corona en Cádiz

No pudo ser. Los Gallos se quedaron sin premio en casa y no estarán en la gran final de Abu Dabi. La cita en Cádiz estaba marcada en rojo en el calendario del equipo español de SailGP, pero esta vez no se podrá optar al título.

Las pretensiones eran altas antes de empezar el Gran Premio de España en la capital gaditana. Así lo apuntaba Florian Trittel, trimmer de ala del equipo español, el pasado viernes en la previa de la cita en La Tacita de Plata. «Quedan dos eventos para culminar la temporada, que son Cádiz y Abu Dabi, y vamos cuartos en la clasificación general. En SailGP los tres primeros son los que se clasifican para la gran final y ahí disputan toda la temporada a una única prueba. Estamos a tres puntos de conseguirlo y Cádiz tiene que ser nuestro evento para acercarnos al 'Top 3'», señalaba. Por desgracia no será así y Los Gallos se quedan sin optar a la gran victoria. El vigente campeón de Rolex SailGP no podrá revalidar el título.

Fue hace más de un año cuando se consiguió la proeza en San Francisco (Estados Unidos) en la cuarta temporada del Mundial de SailGP al ser el mejor en la Gran Final y superar a las todopoderosas Australia y Nueva Zelanda. Así consiguieron Los Gallos levantar el título de campeón e ingresar en sus arcas los dos millones de dólares puestos en liza.

La afición española no dejó solos a Los Gallos en Cádiz. FRANCIS JIMÉNEZ

Sin opciones

Ahora, sin embargo, se habían torcido las cosas en la jornada del sábado (jornada en la que Rockwool Racing se situó al frente, seguido por Emirates Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Alemania y Suiza, por ese orden), donde España se tuvo que conformar con una discreta séptima posición, con Diego Botín y Florian Trittel a los mandos. Por eso este domingo necesitaba un gran resultado para coronarse en el Gran Premio de España y salvar también sus esperanzas de conseguir un puesto en la Gran Final de Abu Dabi, donde el ganador se lo llevará todo.

Florian Trittel, trimmer de ala del equipo español de SailGP. ANTONIO VÁZQUEZ

«Ya toca ganar en Cádiz porque siempre lo hemos soñado y nunca lo hemos conseguido», apuntaba Florian Trittel el pasado viernes. Esta vez tampoco podrá ser, aunque Los Gallos siempre han estado acostumbrados a jugar bajo presión.

Y cierto es que ganaron la primera carrera del día por delante de Nueva Zelanda y Australia, pero hacía falta algo más y no fue posible.

Al final, Diego Botín, Florian Trittel, Joel Rodríguez, Joan Cardona, Nicole van der Velden y Bernardo Freitas se quedan sin premio, pero se llevan el caluroso adiós de una afición española que estuvo a la altura en el gaditano Paseo de Santa Bárbara. Y es que, pase lo que pase, Cádiz siempre está con Los Gallos.