SailGP llega a Cádiz para la penúltima prueba de la temporada 2025

El Gran Premio de España de SailGP empieza este sábado con un fin de semana repleto de acción y regatas en condiciones impredecibles. Los doce equipos nacionales de SailGP lucharán por obtener el máximo de puntos en la penúltima etapa de la temporada 2025 del Campeonato Rolex SailGP. Solo este evento, y la flota que compite en Abu Dabi, se interponen entre los equipos y la Gran Final, con un premio de 2 millones de dólares estadounidenses y un premio a todo o nada.

Tom Slingsby y los Bonds Flying Roos llegan al fin de semana en la cabeza de la clasificación con 76 puntos, seguido de cerca por el Emirates Gran Bretaña SailGP Team, de Dylan Fletcher, con 75. Justo detrás de ellos se sitúan los Black Foils, de Peter Burling, en la tercera posición con un total de 73 puntos. La presión aumenta para los favoritos locales y campeones de la cuarta temporada, Los Gallos, que ocupan la cuarta posición de la clasificación, a solo seis puntos del primero.

Once equipos tomaron la salida en los entrenamientos de este viernes, y España fue seleccionada para probar la nueva vela de viento de 27,5 metros de la liga durante la sesión. Diseñada para situarse entre la vela de viento multiusos de 24 metros y la vela de viento ligero de 29 metros, la nueva configuración se puso en marcha en la plataforma del equipo australiano SailGP, mientras que los Bonds Flying Roos realizaron sus vueltas de práctica con el F50 español.

Los Gallos van a por todas en Cádiz. ANTONIO VÁZQUEZ

Tom Slingsby, tricampeón de SailGP y piloto de Bonds Flying Roos, comentó: «Nos encantaría navegar en nuestro barco, pero tuvimos la suerte en Ginebra de ser el equipo que probó primero los perfiles de aire ligero. En esta ocasión, España fue seleccionada para probar el ala de 27,5 metros. Lamentablemente, hoy no estaremos en nuestro barco, pero mañana volveremos para la competición». La regata de este fin de semana será la cuarta visita consecutiva de SailGP a la ciudad de Cádiz y se espera que atraiga a más de 100.000 aficionados durante todo el fin de semana, lo que marca el cuarto lleno consecutivo en la gira europea de eventos.

«En Cádiz nos sentimos en casa»

Al comentar sobre su regreso y competir ante un público entusiasta por primera vez esta temporada, Diego Botín, piloto del equipo local, el Spain SailGP Team, y vigente campeón de SailGP, comentó: «Siempre es increíble estar aquí en Cádiz. Cádiz tiene una larga historia con nuestro equipo y nos sentimos en casa. Tuvimos un año muy bueno la temporada pasada, pero obviamente nos encantaría lograrlo aquí, en Cádiz, algo que aún no hemos hecho. Vamos a darlo todo este fin de semana y veremos qué pasa».

Tras un decepcionante octavo puesto para el Nueva Zelanda SailGP Team en Ginebra el mes pasado, el equipo busca redimirse en Cádiz. El piloto Peter Burling reflexionó: «El equipo ha estado trabajando duro para aprovechar al máximo ese resultado y encontrar la manera de asegurarnos el progreso. Para nosotros hubo algunos aspectos positivos con vientos suaves y sentimos que estábamos haciendo algunas cosas muy bien, pero algunas decisiones clave por mi parte nos decepcionaron».

Burling destacó la gran cantidad de talento de la flota esta temporada, con diez eventos que dieron lugar a siete ganadores diferentes: «Creo que demuestra lo reñidas que están las regatas y el nivel que alcanza SailGP en general, donde una o dos decisiones desacertadas pueden dejarte en la parte de atrás».

Un equipo que ha cosechado tanto éxito y que recientemente se ha unido al círculo de ganadores es el Germany SailGP Team presentado por Deutsche Bank, vencedor del primer Rolex Switzerland Sail Grand Prix en el lago Lemán.

El equipo alemán junto a la expedición española en la Bahía de Cádiz. ANTONIO VÁZQUEZ

Aún entusiasmado por la victoria, el piloto Erik Heil comentó: «Desde el principio parecía que teníamos buena pinta, pero también pensamos que después de la primera maniobra podríamos perderlo. Así que fue una montaña rusa de altibajos durante esa última regata. Sentimos que hemos progresado durante todo el año, pero no se ha reflejado en los resultados. Poco a poco, hemos ido completando algunas regatas más, o incluso más completas, y percibimos un buen progreso en ese aspecto».

El DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz se desarrolla en dos jornadas repletas de acción que comienzan este sábado a las 15.30 horas y continúan el domingo a la misma hora con la final. La retransmisión se realizará en directo en España por Movistar. Para saber dónde verla, visita SailGP.com/Watch.

