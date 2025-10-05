Cádiz asoma a 'medio mundo' a su balcón por la SailGP y prolonga su verano

Cádiz se asomó a su balcón al mar para vivir la final de la Sail GP y escribir su nombre en las televisiones de medio mundo. Más de 100.000 personas pasaron por la ciudad de Cádiz durante el fin de semana para ver a los F50 sobrevolar las mismas aguas que surcaron fenicios y romanos. Al igual que ayer Gades miró al Océano Atlántico para hacer de su puerto su principal ventana al mundo, hoy Cádiz ha encontrado en la SailGP una forma de proyectar su imagen más allá de sus fronteras y atraer a miles de turistas. Gaditanos, aficionados o curiosos atraídos por aquello de la 'Fórmula 1 del mar', y extranjeros llegados de distintos puntos del mundo se dieron cita en la Alameda y en el Paseo de Carlos III, ataviados con banderas y prismáticos para animar a los suyos sin perderse ningún detalle.

Cádiz hizo todo lo posible pero no fue suficiente. Los Gallos no lograron clasificarse para la Gran Final de Abu Dabi a pesar de recibir el calor de su grada cada vez que se acercaban al Paseo de Carlos III para maniobrar. «¡Vamos, España!», animaban desde tierra, donde no cabía un alfiler. Las entradas se habían agotado días antes de que comenzara la competición y en la zona abierta al público, si habías llegado tarde, tenías que ponerte de puntillas para disfrutar del espectáculo. «Lo que más me llama la atención es la velocidad que pueden alcanzar, además de la tecnología con la que trabajan», valoró Antonio, natural de Puerto Real, que se acercó a la capital gaditana junto a su familia para ver un deporte desconocido para él hasta que izó las velas en Cádiz.

La ocupación hotelera de la ciudad fue del 100% durante el fin de semana

Jesús tampoco es muy aficionado a la vela, pero asegura que la SailGP es una «buena iniciativa». «Todo lo que sea movimiento de personas está bien. Yo no soy muy seguidor, alguna vez lo he visto por la tele, pero cada vez que hay un evento de estas características, aprovechamos para acercarnos, verlo y tomarnos una cervecita», reconoció. Entre los aficionados, había un objeto que se repetía: los prismáticos. Para no perderse ningún detalle durante todas las carreras y ver de cerca cómo desempeñaban su trabajo los atletas, era de mucha utilidad contar con ellos. También, entre los miles de asistentes, había muchas cámaras, de profesionales y de aficionados. Uno de ellos era Alberto, quien no quiso perderse la cita con la Fórmula 1 del mar, al igual que hizo en años anteriores. «Creo que este año hay más gente por el tema de las gradas», reconoció. Este año, las gradas erigidas en el Paseo de Carlos III fueron la principal novedad de la edición.

En el ambiente se respiraba una misma sensación: Cádiz tiene que albergar la SailGP el próximo año. «Lástima que esto no esté firmado para el año que viene. Me gustaría que lo estuviera por otros cuatro años», lamentó Alberto, quien destacó el papel del evento a la hora de poner a Cádiz en el escaparate mundial. «Se está viendo el campo de regata que tiene Cádiz. El nombre de la ciudad está en todos lados sonado». Y no se equivoca. La emisión de la SailGP llegó a 220 mercados internacionales, con una audiencia potencial acumulada de unos 300 millones de personas en todo el mundo.

Aficionados españoles en SailGP animando a Los Gallos francis jiménez

Todas ellas vieron que en la punta de la Península Ibérica existe un rincón que a ojos de muchísimas personas es un paraíso. Algunas personas conocieron la ciudad por televisión, gracias a los espectaculares planos aéreos del helicóptero que mostraban lugares emblemáticos como la Catedral, mientras que otras la descubrieron por primera vez in situ. «Hay muchas personas, no solamente de Andalucía, sino de de otros países, que han venido este fin de semana a Cádiz para ver esta competición», afirmó Benjamín, que con su bandera española no cesaba de animar a Los Gallos.

En 2023, SailGP tuvo un impacto económico en la Bahía de Cádiz de 100 millones de euros aproximadamente

Él opinó igual que el resto: SailGP y Cádiz han de navegar más años juntos. «Cádiz está llenísimo, la inyección económica para la ciudad de Cádiz es grande y creo que es un evento que no se debe ir de Cádiz y que debemos apostar por eso». En este sentido, la Junta de Andalucía ya ha presentado su «compromiso a través de unas cartas de intenciones de las tres administraciones -Junta, Diputación y Ayuntamiento- y ya tienen una propuesta económica en SailGP sobre la mesa». En 2023, la Fórmula 1 del mar tuvo un impacto económico en la Bahía de Cádiz de 100 millones de euros aproximadamente. Ahora, la pelota está en el tejado de la organización. Y si decide continuar de la mano de Cádiz, la ciudad va a volver a asomarse a su balcón, para animar a los suyos y para acoger a todos aquellos que atraquen en su puerto.

Cádiz prolongó su verano

La SailGP y la programación paralela llenó de vida la ciudad de Cádiz durante todo el fin de semana. «Este fin de semana el alojamiento hotelero ha estado al 100% en la ciudad», aseguró Antonio de María, presidente de HORECA. Además de la propia competición, los conciertos, las ferias gastronómicas y las actuaciones de carnaval dinamizaron el centro de la ciudad.

«Respecto a la hostelería, también se ha estado trabajando muchísimo con motivo de todo el público que ha acudido a la Sail GP. La verdad es que ha habido mucha animación, la ciudad continúa prácticamente en plan veraniego, con alegría y prácticamente todos los días con posibilidades de divertirse», concluyó el presidente de la patronal.