Nueva polémica con Da Vinci: crecen las dudas sobre el primer dibujo que se subasta tras el «Salvator Mundi»

El mundo del arte asistía perplejo a la repentina y misteriosa decisión del Louvre Abu Dhabi de posponer la exposición de «Salvator Mundi». Y también se había quedado atónito antes con su venta, que pulverizó el récord de la pintura más cara con un precio de subasta de 450 milliones de dólares. Sin embargo, las dudas sobre su autoría, atribuida a Leonardo Da Vinci no han hecho más que crecer

Ahora, una casa de subastas francesa ha puesto a la venta un pequeño dibujo de San Sebastián del maestro italiano que se estima que pueda llegar a los veinte millones de dólares y que ha generado una gran expectación en el mercado. No obstante, un gran especialista en el genio del Renacimiento, Matthew Landrus, ya ha cuestionado la autenticidad de la pieza.

Este historiador de Oxford, que ya había manifestado que la mayor parte del «Salvator Mundi» fue pintado por un imitador de Leonardo, Bernardino Luini, ha identificado «una mano con menos seguridad» en el dibujo del martirio del santo.

Landrus contaba al Observer: «Aunque la composición es similar a un pequeño grupo de sibujos de San Sebastián realizados por Leonardo, las líneas oscuras de la figura parecen ser de una mano posterior. Los trazos son menos seguros y los músculos de la parte superior del abdomen están desproporcionados de una forma que no es la característica de Da Vinci y no necesariamente tan buena como sus mejores discípulos. Ello se debe en parte a que esos trazos han sido dibujados temblorosamente encima de líneas más brillantes que podían haber sido la dedicatoria».

Y este especialista remataba: «Lo que el mercado del arte no puede establecer tajantemente es la manera en la que los discípulos de su estudio u otras personas contribuyeron a sus dibujos».

La casa de subastas Tajan en París confirmaba la pasada semana que subastará el San Sebastián el próximo mes de junio. El dibujo salió a la luz en 2016 ya que había permanecido en una colección francesa privada desde principios del siglo XX.

La pieza había sido declarada un tesoro nacional, lo que significa que los museos galos podían adquirirlo. Pero no lo hicieron y Landrus apunta en el reportaje que pudo deberse a que el Gobierno francés no se lo podía permitir o que determinó que no era una obra entera de Leonardo.

La casa de subastas ha contado con la opinión de otra experta, Carmen C. Bambach, del Metropolitan de Nueva York, que ha calificado su autoría como «bastante indiscutible». Esta especialista dudaba en su momento de que Da Vinci dibujara el «Salvator Mundi», adudiendo que la mayoría de la pintura sería de Boltraffio, otro discípulo de Leonardo.

Michael Daley, director de ArtWatch UK que lideró la investigación que recelaba de la ejecución de Leonardo en el «Salvator Mundi», también sospecha de este San Sebastián, «pienso que es un pastiche», remata.