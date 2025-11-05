Sorteo del orden de actuación del COAC 2026: cambios, novedades y cabezas de serie en el Carnaval de Cádiz

Este sábado 8 de noviembre,Cádiz vivirá uno de esos momentos que marcan el inicio oficial de la fiesta grande de la ciudad: el sorteo del COAC 2026. Un acto que este año promete ser más participativo y atractivo que nunca, con un nuevo formato de gala que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Será retransmitido en directo por Onda Cádiz Televisión para que nadie se pierda ni un detalle de cómo se organiza el esperado certamen de coplas. Este evento no solo marcará el orden de actuación de las agrupaciones, sino que será una verdadera fiesta para todos los aficionados al Carnaval.

El sorteo del orden de actuación para las preliminares de la categoría de adultos y las semifinales de infantiles y juveniles del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz 2026 (COAC) presenta un nuevo formato de gala para hacerlo más participativo y atractivo para el público.

El Palacio de Congresos y Exposiciones será el escenario de esta cita, que será abierta al público hasta completar el aforo. El evento, que comenzará a las 12:00 horas, contará con la presentación de Enrique Miranda y Mirian Peralta, y contará con invitados como Manu Sánchez, pregonero del Carnaval 2026, y Raquel Jove, autora del cartel de esta edición. También estarán presentes los presidentes de los jurados de las categorías de adultos e infantiles y juveniles, así como otros protagonistas del Carnaval. Durante la gala, se sucederán entrevistas en directo y otras sorpresas para el público.

Noticia Relacionada El gran duelo de comparsas que depara el COAC 2026 Rubén López Con la vuelta de Antonio Martínez Ares y la continuidad de Jesús Bienvenido, el concurso recupera una batalla que no se daba desde 2017 cuando 'Los irracionales' se impuso a 'La eternidad' que fue segundo premio

Noticia Relacionada Paco Alba, Antonio Martín y Juan Carlos Aragón, en formato podcast: «La copla es cultura gaditana» Rubén López 'El Carnaval jamás cantado. Un autor, una época' es la iniciativa de la Asociación de Autores junto a Caixabank con la idea de destacar el legado de los grandes poetas de la fiesta gaditana

Cabezas de serie

En cuanto al sorteo, se establecerán un total de 23 agrupaciones cabezas de serie, que estarán distribuidas entre las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos.

Chirigotas

En chirigotas, los cabezas de serie son 'Los amísh del mono', 'Los antiguos', 'Los Cadisapiens', 'Los Camper del sur', 'Los que van a coger papas', 'Nos hemos venío arriba', 'Piensa mal y acertarás' y 'Ssshhhhh!!!!'.

Comparsas

En comparsas, se encuentran 'El desguace', 'El hombre de hojalata', 'El manicomio', 'La camorra', 'Los locos', 'Los Invisibles' y 'Obdc. Me quedo contigo!'.

Coros

Los coros cabezas de serie incluyen 'ADN', 'El sindicato', 'La carnicería', 'La esencia', 'Las mil maravillas' y 'Los mentirosos'. ç

Cuartetos

Además, los cuartetos cabezas de serie son 'Los Latin King' y '¡Qué no vengan!'.

El certamen de 2026 contará con un total de 181 participantes, con 125 agrupaciones registradas en la categoría de adultos, 38 en infantiles y 18 en juveniles. En adultos, se contabilizan 53 comparsas, 47 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos. En infantiles, participarán 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles habrá 5 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro.

Noticia Relacionada «Ha sido complejo realizar el calendario del Concurso, había varias líneas rojas que queríamos respetar» Rubén López Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas, destaca el gran aumento del número de grupos de la cantera con «cifras históricas que no se daban desde 1998», apuntando que el concurso del Falla sigue siendo «una gran referencia»

Fechas del Carnaval de Cádiz 2026

El Calendario del COAC 2026 comenzará con la fase de preliminares de la categoría de adultos, que se celebrarán desde el domingo 11 de enero hasta el 27 de enero. Las semifinales de adultos tendrán lugar del 8 al 11 de febrero, y la Gran Final será el 13 de febrero.

En cuanto a la cantera, el certamen de infantiles comenzará el 17 de enero, con la Gran Final el 7 de febrero. Las semifinales de juveniles se celebrarán el 28 y 29 de enero, y la final será el 6 de febrero.

Los horarios de las sesiones son los siguientes: las de adultos comenzarán a las 20:00 horas, las de juveniles a las 17:00 horas y las de infantiles a las 12:00 horas.