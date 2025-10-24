El gran duelo de comparsas que depara el COAC 2026

Enorme batalla de comparsas la que presenta el próximo Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026. Un certamen de coplas que como siempre viene apasionante y amén de la modalidades de chirigotas, coros y cuartetos, la de la comparsa sigue siendo la que más pasiones despierta.

Y lo hace porque los buenos, o la mayoría de ellos, siguen en liza. Sobre todo porque tras el parón de 2025, uno de los copleros más laureados del COAC regresa al Falla con la comparsa 'Los humanos'. Y es que superados los problemas de salud, Antonio Martínez Ares ha decidido dar el paso adelante y regresar a un certamen de coplas que dejó en todo lo alto con el primer premio de 'La oveja negra' en 2024.

La pasión de las comparsas viene por ese regreso del niño de Santa María pero también porque el primer premio va a tener defensa en este próximo concurso. Aunque se hizo de rogar hasta última hora, Jesús Bienvenido seguirá siendo protagonista en el Falla con su comparsa con la idea de defender el primer premio de 2025 logrado con 'Las ratas' ahora con el nombre de 'DSAS3'.

Así las cosas, y sin olvidar la pujanza de autores de primer nivel como Jonathan Pérez que se quedó muy cerca del primer premio el año pasado con 'El cementerio' o el siempre excelente nivel de Piru y Tomante con la comparsa de la cantera y la agrupación de los hermanos Cornejo, el certamen del Falla recupera un bonito duelo entre Martínez Ares y Bienvenido.

Una batalla entre dos grandes autores que curiosamente se ha dado muy pocas veces, concretamente solo dos. Y es que las grandes ausencias de estos autores ha coincidido con la participación en el concurso del otro. Así Martínez Ares estuvo fuera del Falla durante 13 años en los que Bienvenido estuvo en su mejor nivel con comparsas como 'Los mendas lerendas', 'Los santos' o 'Los trasnochadores', entre otras. Y cuando Ares regresó Bienvenido se marchó posteriormente sin plantar batalla a comparsas como 'Los carnivales', 'La chusma selecta' o 'Los sumisos', entre otras.

En ese tramo de idas y venidas de ambos, solo coincidieron en dos años: 2016 y 2017. El primero fue el regreso de Martínez Ares tras el famoso 'viento de trece años' y lo hizo con 'Los cobardes'. Un primer premio redondo que se impuso a 'La comunidad' de Bienvenido que se quedó en las semifinales.

Sin embargo, al siguiente año todo cambió. El sabor de la victoria fue para Jesús Bienvenido ganando con 'Los irracionales' e imponiéndose en una enorme final a 'La eternidad' que fue segundo premio, 'Los peregrinos' de Juan Carlos Aragón y 'Los equilibristas' de Chapa y Noli. Una final impresionante en la que Jesús Bienvenido se llevó el gato al agua.

Con todo, el concurso recupera un bonito duelo que por ahora se resume en empate a uno. Dos enormes autores de un nivel excelso a los que hay que sumar los que vienen por detrás que seguro no querrán ser meras comparsas, nunca mejor dicho, en un certamen de coplas que tendrá su primera gran cita con el sorteo del orden de actuación el próximo 8 de noviembre.