Ya hay fecha del sorteo del orden de actuación de un COAC 2026 que sube en participación

Pues finalmente habrá más agrupaciones participantes en el COAC 2026 respecto al año anterior. Nadie lo podía prever teniendo en cuenta que al cierre del periodo de inscripción, el pasado martes a las 12 de la noche, el número de grupos oficialmente registrados se quedaba muy lejos de las 179 agrupaciones que finalmente participaron en el pasado Carnaval.

Sin embargo, la complejidad para registrar la inscripción de cara al Carnaval 2026 ha hecho que el conteo de registros en los últimos días haya sido constante a la par que lento, de ahí que finalmente la cifra de agrupaciones haya subido de manera ostensible.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz finalmente se han inscrito un total de 184 agrupaciones, de las cuales 126 son de adultos, 38 infantiles y 20 juveniles. En este sentido destaca el aumento de agrupaciones de la cantera, sobre todo de la categoría más pequeña ya que en 2025 fueron 29 los grupos participantes, ahora serán hasta nueve más. En juveniles también hay un ascenso pero más leve, ya que en 2025 fueron 17 los grupos que estuvieron en las tablas del Falla, tres más para el 2026.

Y es que ese aumento del número de inscritos para el próximo Carnaval ha llegado más por la cantera que por la categoría de adultos. Ahora serán 126 los grupos participantes mientras que en 2025 se inscribieron 135, nueve agrupaciones más para un Carnaval que será algo más corto que el de esta última edición con sesiones más largas y una reducción del número de días de la fase clasificatoria.

Por otra parte, se ha dado a conocer que el sorteo del orden de actuación del COAC 2026 será el próximo 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cádiz. Sin duda un día siempre especial y que los grupos esperan con muchísima ilusión.

En este aspecto hay que destacar una de las modificaciones más importantes del reglamento está en relación a los cabezas de serie. Las agrupaciones que ostentan esta condición, podrán renunciar a ella, mientras que las que decidan mantenerla, entrarán en un sorteo para establecer el orden de actuación de cada una, que será en el orden del primero al quinto puesto de cada sesión.