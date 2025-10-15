El COAC 2026 tendrá una ausencia muy importante: «Ha sido una dura y difícil decisión»

Terminado el plazo de inscripción para las agrupaciones que van a participar en el próximo COAC 2026 se ha conocido que habrá una importante ausencia que no es otra que la de la comparsa de David Carapapa.

La agrupación comunicaba este martes que no estará en el Concurso del Falla debido a problemas de última hora dejando así huérfana a parte de la afición que en la modalidad siempre espera a este autor.

«Lamentamos profundamente comunicaros que finalmente nuestra comparsa no estará en el COAC 2026. Ha sido una difícil y dura decisión pero varios contratiempos de última hora nos impiden afrontar el reto de hacer una nueva comparsa que esté a la altura de lo que vosotros mercéis«, apuntan en Instagram. En ese mensaje también desean lo mejor a los compañeros que ya ensayan para la cita carnavalera.

De esta forma el próximo COAC 2026 se queda sin David Carapapa. La agrupación había anunciado varias incorporaciones de cara a este Carnaval en el que finalmente no estarán tras haber sido en 2025 La resistencia, quedando en sexto lugar, y después de haber regresado al Concurso con El joyero, en 2024, cuando obtuvo el cuarto premio de la modalidad.

Su ausencia contrasta con la confirmación de la presencia de Jesús Bienvenido que sí anunciaba que defenderá el primer premio conseguido este año con Las ratas.

