Las 5 chirigotas del Selu para la historia del Carnaval de Cádiz

Se va uno de los grandes genios del Carnaval de Cádiz. Al menos del que es sin duda el gran escaparate y trampolín para la creatividad y el arte del que rezuma esta tierra de Cortadura a la Viña, el Teatro Falla. José Luis García Cossío 'El Selu' se retira del Concurso de Agrupaciones, que no del Carnaval, y lo hace tras entender que ha cumplido un ciclo que arranca en los años ochenta como guitarra de grandes comparsas para que en los años noventa fuera partícipe y parte fundamental de la edad dorada de la que debe ser modalidad estrella por antonomasia en el Carnaval gaditano, la chirigota.

Porque si algo se le debe a El Selu es su enorme creatividad para hacer brillante lo cotidiano. Sus chirigotas no son más que el reflejo del entorno, del día a día en el que todos vivimos. Personajes más que reconocibles y que se encuentran en las calles de muchas ciudades pero sobre todo en Cádiz, donde esos mismos tipos tiene una dimensión mucho mayor, un nivel de exageración que evidentemente llega al humor.

Porque quién no conoce a un tipo que va de listo por la vida y de todo sabe, o a la persona que se te arrima y no te deja en paz ni para ir al baño. O esa mujer que vive del cotilleo en su día a día y que tiene a su marido pendiente de la compra y de los quehaceres de la casa. Al final, las ideas del Selu son un retrato de la sociedad, una imagen del costumbrismo que en la mente del autor gaditano cobra una auténtica brillantez.

De ahí que hacer un recorrido por sus mejores chirigotas resulta sencillo a la par que complejo. Lo primero porque rápidamente puede venir a la cabeza tres o cuatro agrupaciones que el aficionado se sabe de principio a fin, y complejo porque quedarse con un puñado de ellas es un osadía en toda regla.

Curiosamente el listado de primeros premios del autor se reduce a cinco (El que la lleva la entiende, Los ricos, Los lacios, Lo que diga mi mujer y Si me pongo pesao me lo dices). Ha logrado ocho segundos premios en el que resaltan también comparsas de Enrique Villegas como 'Los hijos de la noche' y chirigotas como 'Viva la Pepi' o 'Los titi de Cai'. En cuanto a terceros suma hasta once, con comparsas como 'Quince piedras' y chirigotas del nivel de 'El que vale, vale', o 'Ahora es cuando se está bien aquí'.

Y como el periodismo debe ser análisis, debate y opinión, ahí va el intento de destacar las cinco mejores chirigotas del Selu. Una lista de la que, ojo, se quedan fuera nada más y nada menos que agrupaciones como 'Las marujas', 'Los titi de Cai', 'Los ricos' o 'Las Pepi'. Casi nada. Con opiniones para todos los gustos, no hay duda que las cinco que siguen a continuación tuvieron el aplauso del público, del jurado y dejaron una huella que perdurará para siempre en la historia del Carnaval de Cádiz.

5. Los lacios

En la época más brillante de la historia chirigotera del Falla, llegaba el año 1995 y una chirigota con un tipo de 'empanaos' y menos arte que una lámpara lograba el primer premio de su modalidad. 'Los lacios' fue un golpe en la mesa que daba continuidad a éxitos previos del Selu.

Quién no recuerda a Mariloli y ese estribillo que remataba de la manera más lacia posible con 'viva el Carnaval'. Rebeca roja histórica y uno de los grandes personajes que gustaron a todos los públicos, porque esta es una de esas chirigotas que a más de un niño enamoró para meterle el gusanillo de las coplas.

4. Lo que diga mi mujer

Del historial de chirigotas del Selu seguramente habría tipos y agrupaciones que hoy costaría mucho sacar, por más que se diga que el Carnaval es la fiesta de la libertad. Los tiempos han cambiado, por fortuna, pero más de uno se rasga las vestiduras por ciertas cosas y seguramente ver a un hombre entregado a su mujer cual calzonazos no casaría en concurso actual, cuestión que el mismo Selu ha dejado caer alguna vez.

Con todo, 'Lo que diga mi mujer' fue otra de las grandes chirigotas del autor gaditano que sumó su cuarto primer premio.

3. Si me pongo pesao me lo dices

Curiosamente los primeros premios del Selu en chirigotas se van a los años noventa y comienzos del nuevo milenio. Todos menos uno. Nunca podrá olvidar el autor gaditano el nombre de Juan y todo lo que le dio ese amigo al que abrazaba y daba más calor que verano durante el concurso de 2016.

Un pelotazo. Así se puede definir 'Si me pongo pesao me lo dices'. Una chirigota que caló en el público desde el primer hasta el último día en el que aparecieron en pijama en la Gran Final al cantar a las primeras horas del alba. Pasodobles marca de la casa, surrealismo puro, su crítica cambiando el remate de la letra. Muchos ingredientes junto a una puesta en escena sencillamente brillante. Su último primer premio.

2. El que la lleva la entiende (Los borrachos)

En la segunda posición de sus mejores chirigotas la que sin duda puso en el Olimpo de la modalidad al autor gaditano. Casi nadie llama por su verdadero nombre 'El que la lleva la entiende' a 'Los borrachos'. Un primer premio más grande que el Falla y una de las agrupaciones más importantes de la historia del carnaval gaditano.

Una chirigota que no hay que olvidar que tenía también la autoría de Erasmo Ubera y José Guerrero Roldán 'Yuyu' y que dejó letras en ese año 1992 con una de los presentaciones más conocidas de la historia de la fiesta en la que se cantan Los duros antiguos al revés, el famoso cuplé de la verja del muelle y por supuesto un estribillo cortito y al pie pero que nadie puede olvidar.

1. Los enteraos

Y en el número uno, aunque podría estar en el dos perfectamente, una agrupación que no fue primer premio y por ende uno de los grandes cajonazos del Falla. 'Los enteraos' se tuvo que conformar con un tercer premio que dejó un sabor agridulce por la decisión del jurado pero que no quitó la sensación de enorme chirigota en el público.

Tanta ha sido la repercusión del tipo de sabelotodo gaditano (made in Cádiz) que en las antologías del Selu es uno de los personajes que más protagonismo tiene. De esta chirigota serán inolvidables todos sus pasodobles. Desde el de los toros, al del fútbol, de la política y por supuesto el que estrenó en la Final sobre el Carnaval y que levantó al público del teatro: 'La gente opina de Carnaval como si aquí todo el mundo entendiese y solo dicen gilipolleces'. ¿El mejor pasodoble de chirigotas de la historia?

