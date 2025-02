Selu: «Cuando la gente dice que mascamos letras es porque yo estoy hasta el último día cambiando cosas»

Silencio, por favor. Que entra en escena la chirigota del Selu. La de José Luis García Cossío. Guste más o menos, un año mejor y otra menos buena, sin duda es la agrupación de referencia en la modalidad. En su dilatado currículum, aparecen grupos históricos como 'Los borrachos', 'Los ricos', 'Los lacios', 'Las marujas', 'Los enteraos', 'Lo que diga mi mujer', 'Viva la Pepi' o 'Ahora es cuando se está bien aquí'. Y muchísimos más, pues su autor revolucionó este mundo, el de la chirigota y el Carnaval, y con el descanso de Martínez Ares es la figura más mediática de esta fiesta gaditana.

Todos los que se han acercado a su propuesta de este año hablan maravillas. 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'. El nombre da muchas pistas, y vuelve a poner sobre las tablas a un personaje común, en contraposición a los flamencos de 'Ni las hambres las vamos a sentí'. Selu se muestra ilusionado a la par que nervioso, pues en estos últimos ensayos afina la puesta en escena y da el último toque al personaje.

El genial chirigotero desvela que «sí, es una chirigota muy gaditana, pero que se puede entender en otros sitios, porque es una cuestión que tenemos en común muchos ciudadanos». Más allá de la posible temática, la gentrificación y las viviendas turísticas, Selu siempre se lo trae al humor y su crítica es especialmente irónica y punzante. «Es un personaje de los que más nos gusta a nosotros y de los que espera la gente«.

Selu lleva más de 30 años haciendo chirigotas. ¿Se puede saber de antemano si la idea va a cuajar? ¿O es el gran misterio? El autor reconoce que en los meses previos «nos puede la pasión cuando cuando ensayamos, lo damos todo, y yo me inmiscuyo en todo en el personaje, en la letra, la música, la forma de hablar, la forma de pensar...«. Por lo que pierde absolutamente la perspectiva.

Y es que todos los años pone en práctica su particular 'Método Seluslavski' que hace que su chirigota sea única. «Hay gente que canta un pasodoble, después un cuplé, pero nuestra forma de hacer la chirigota es diferente. Te que te metes en el personaje desde el minuto uno. No solo con este, también con los lacios, los marujas, las pepis... hay que meterse en todo el personaje».

«Con los borrachos es todo interpretación, incluido la música, metida en el tipo». Y es la estela que va a mantener con 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'. «Sí, es un personaje que te puedes encontrar perfectamente. Seguramente, alguno va a decir: 'Mira, mi vecina', 'oye, mi prima'. Eso es lo que esperamos«.

La chirigota de Selu García Cossío

Regresan después de un Concurso muy particular con aquellas flamencos 'esmallaos' de 'Ni las hambre las vamo a sentí'. Recopiló comentarios muy positivos («a los aficionados flamencos les encantó») pero también críticas negativas, reforzadas tras la actuación en la Final. «Es la chirigota que queríamos hacer y la hicimos lo mejor que pudimos. Quizás otros la pudieron hacer mejor. Creo que no se ha cantado flamenco mejor en el Falla, pero es un tipo menos reconocible para nosotros, no es lo que espera la gente y y obviamente quizás otros lo podrían haber hecho mejor«.

¿La volvería a hacer? «No, no lo volvería a hacer porque es un trabajo ímprobo el que tuvimos que hacer en la creación, en la ejecución, en los ensayos.... fue absolutamente mortal y no me mereció la pena«.

El Selu es uno de los autores a los que más se le exige, y sin embargo asegura que el más exigente es él mismo. «Yo me exijo mucho, soy muy autocrítico. Incluso cuando estoy con el grupo y la gente me dice que está muy bien, yo me suelo quedar con las dudas, no no lo tengo tan claro«.

«Cuando la gente dice que mascamos letras es porque yo estoy hasta el último día cambiando cosas«, confiesa. »Aunque en los últimos años estoy aprendiendo que no, para dejar un poco la agrupación tal como está«.

En cuanto a la modalidad, «veo a la chirigota como siempre. Creo que todavía es pronto, no es momento para hacer un balance de lo que hay en competición». No obstante, asegura que «las preliminares son determinantes, en clasificatorias se dan los premios y las finales. ¿Un debate ahora? Yo recuerdo que esta conversación yo ya lo tenía hace 40 años«.

«Es como cuando vas a ligar. La primera impresión es súper importante. Y como no entres bien por el ojo ya no hay manera de levantar eso«, comenta. En cuanto a los regresos de Yuyu, Canijo y Remolino, »me recuerda a otros tiempos, a hace 20 o 30 años«.

Selu García Cossío suma más de 30 años sacando personajes de la chistera. ¿Hay síntomas de agotamiento? «Los recursos no se agotan. Lo que pasa que sí, que hay que comerse más el coco», entiendo. «Es más complicado que cuando empezamos con los borrachos, donde había un gran terreno para abonar».

Busca el rol, el estereotipo, «y eso presenta mucha dificultad. No es una crítica a otras compañeras. Pero lo normal es salir, cantar una presentación, pasodobles que no tienen nada que ver con el tipo, cuplés... Y para mí es como si en una película de comboys, el personaje de repente sale de chaqueta. Simplemente es nuestra forma de hacer Carnaval, una forma de ser, una forma de vivir«.

De ahí que ese personaje vaya evolucionando durante los meses, cuando lo van conociendo. «Va creciendo y se ha ido enriqueciendo. Hasta vivo y sueño con él. Y ahora es cuando ya lo conocemos como es».