La retirada de un histórico autor: El Selu dice adiós al concurso del Falla

La chirigota del Selu no volverá al Concurso del Falla del Carnaval de Cádiz. La agrupación lo anunciaba este viernes en redes, por sorpresa y tras haber finalizado el plazo de inscripción de agrupaciones para el COAC 2026. Histórica retirada la de este autor y esta agrupación que ha estado nada más y nada menos que 46 años sobre las tablas del teatro dejando letras y tipos inolvidables y que sin duda han marcado una época en el Carnaval de Cádiz.

«Bueno queridos amigos, llegados a este punto y después de 46 años, ni más ni menos, yendo a concursar al Falla, (Antifaz de plomo) llegó el momento de la reti-rada. Durante estas cinco décadas me han ido aumentando los nervios por la presión y es lo que me lleva a tomar esta triste decisión. Ha sido una decisión, como todas, pensada y digerida con el grupo«.

No obstante, pese a la despedida del Falla el Selu no cesará su actividad tal y como ha explicado en el mensaje que lanzaba en redes sociales. «Seguiremos haciendo chirigotas y llevando el nombre de Cádi por toda España y otros planetas sin encalar. En fin, muy triste cuando pienso en ese niño de 17 años, que se vistió de Mimo en el año 80, para muy ilusionado, pisar por primera vez esas tablas. Ha sido un verdadero placer».

Así se despide, del Falla, con tristeza, este genial autor que ha dejado tipos y agrupaciones para enmarcar como Los Borrachos, Los Lacios, Las Marujas, Lo que diga mi mujer... y que en 2025, su última chirigota en concurso se presentaba en escena con Apartamentos turísticos Juani Wainjaus.