«Ha sido complejo realizar el calendario del Concurso, había varias líneas rojas que queríamos respetar»

El transcurso de los días va quitando hojas del calendario y en el caso del gaditano y el aficionado al Carnaval los corazones se comienzan a acelerar al comprobar que ya se sabe cuando vendrán los reyes del 3x4, la crítica, la sátira y las coplas 'made in Cádiz'. El próximo 11 de enero, un domingo, el telón del Falla se volverá a levantar para un mes intenso de la fiesta grande de Cádiz, un concurso que trasciende todo y que entra ya en su fase de preparación decisiva. Una vez conocido el calendario, solo el sorteo del orden de actuación que será el 8 de noviembre resta para que todo se encamine al Falla.

Un COAC 2026 que este año comenzará con la modalidad de adultos como gran novedad. «Fue la premisa que nos pusimos encima de la mesa, de que no comenzara la cantera el concurso y así lo hemos cumplido», reconoce la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz Beatriz Gandullo a LA VOZ.

«Fuimos al consejo de participación y se pusieron una serie de líneas rojas en las que todos estábamos de acuerdo, entre ellas que no se metiera a la cantera con calzador en los espacios que sobraban. Había que darle el mismo valor a la cantera que al concurso de adultos, velando por los niños y niñas. Entendiendo que el de adultos acababa el 13 de febrero con la final, el calendario tenía que tener una serie de premisas. El año pasado los niños tuvieron demasiado tiempo entre las semifinales y la final de su modalidad por lo que hemos decidido cambiar de cara a este concurso teniendo en cuenta esas cuestiones y complejidades«, reconoce.

Un certamen que tendrá más funciones de cantera debido al aumento del número de inscritos. «En infantiles no queríamos hacer sesiones muy largas y que fuera siempre en fin de semana. Con esas premisas el calendario es complejo porque los días son los que son y hay que encajarlo todo. En infantiles tendremos seis semifinales dando cumplimento a que sea en sábado y domingo y a horarios muy razonables para estas edades. Esas jornadas habrá doble sesión en el Falla con la cantera y los adultos por la tarde, decisión que hemos tomado con el visto bueno de todo el equipo que trabaja en el teatro«, explica Gandullo.

Otra novedad respecto a 2025 es que en el concurso de adultos habrá más jornadas de descanso entre fases. «Dos jornadas entre clasificatorias y cuartos y esta fase y semifinales. Nos permite eso realizar las semifinales de juveniles en dos jornadas y también un día completo de final a cada modalidad de la cantera».

«Las sesiones de adultos serán en su mayoría de siete grupos»

Asimismo, Beatriz Gandullo deja claro que este año las sesiones tendrán un máximo de grupos en adultos, entendiendo la duración razonable de cada jornada. «La idea es que la mayoría de sesiones sean de 7 agrupaciones con un máximo de 8 por jornada. Una cifra más que razonable para acabar en un buen horario de cara al público y toda la gente que trabaja en torno al concurso, los trabajadores y los medios de comunicación. Con la cifra de ocho se pone un límite a las sesiones pero con total seguridad la mayoría de sesiones contará con siete grupos«.

En definitiva un calendario arduo y complejo que ha contado con muchas voces participantes para tratar de satisfacer a los agentes activos del COAC. «No ha sido fácil configurar este calendario, hemos tenido mucha gente echando una mano con diferentes ideas antes incluso de definir si íbamos a hacer tres o cuatro fases. Al tratar de encajar todo el calendario hay que tener en cuenta que son dos concursos, el de adultos y la cantera, que mueve a mucha gente y que tenemos que tratar de satisfacer al mayor número de personas posibles», apunta la concejala.

Con 184 agrupaciones, cinco más que en 2025, el número deja claro que la salud del concurso sigue siendo envidiable, aunque este año la inscripción haya tenido más trámites y complejidades para los grupos. «Los autores y los intérpretes son los mejores haciendo Carnaval y este concurso sigue siendo el de referencia. Los datos de participación avalan esta decisión, destacando los números de la cantera que son históricos porque hacía mucho tiempo que no había tantos grupos, desde el año 1998. Tenemos que cuidar a la cantera que va a ser siempre el futuro de la fiesta«.

A unos dos meses y medio de que arranque el COAC, los nervios ya afloran en los aficionados a la fiesta. «Estamos todo el año trabajando el Carnaval pero lo hacemos de una manera interna. Cuando comenzamos a tener contacto con los participantes ya nos vamos metiendo de lleno. Ahora los protagonistas son los 184 grupos y el pistoletazo de salida será el próximo 8 de noviembre con el sorteo que será abierto al público en el Palacio de Congresos», concluye Beatriz Gandullo.