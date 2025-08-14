Así se enteró Manu Sánchez de que había sido elegido pregonero del Carnaval de Cádiz

Si algo caracteriza al recién elegido pregonero del Carnaval de Cádiz 2026 es su simpatía, desparpajo y arte a raudales. De ahí que Manu Sánchez tenga la capacidad de convertir cosas que pueden ser feas o negativas en simpáticas gracias a su capacidad de hacer reír.

Una vez más lo ha conseguido, mezclando algo tan complicado como el cáncer que padece con la elección como pregonero de la fiesta gaditana. Y es que el sevillano no ha tenido reparos en contar cómo fue ese momento en el que en su móvil apareció 'Bruno alcalde Cádiz', pensando que la llamada del edil gaditano era para otra cosa, y ni mucho menos para comunicarle que había sido elegido pregonero.

Con la venia del propio Bruno García, el humorista explicaba que todo ocurrió «el 23 de julio y estaba a punto de entrar en quirófano para una nueva operación. Ya con las medias compresoras y tal. Unos quince minutos antes veo en mi móvil la llamada del alcalde. Claro, en ese momento pienso que es para darme ánimos y tal porque unos días antes nos habíamos visto en la elección del Gaditano de Adopción«, distinción otorgada por La Voz y ABC.

Manu sigue contando que «entendí que la llamada era para eso pero mi sorpresa fue cuando me preguntó si quería ser pregonero. Me quedé en shock y no sabía que decir y claro luego pensé ¿si me muero ahora en el quirófano lo hago siendo pregonero o no?», reconoce entre risas.

Una llamada «muy oportuna», tal y como reconoce Manu Sánchez y que dejó «cortado» al propio Bruno García cuando se enteró que estaba a punto de entrar en quirófano. No obstante, y tal como ha reconocido el pregonero «no voy a negar que este es uno de los sueños de mi vida».

«Le pedí al alcalde que me diera unos días de recuperación y ya nos vimos en el Ayuntamiento para trasladarle que aceptaba el encargo. He pensado mucho en porqué yo. No soy coplero ni hago Carnaval pero formo parte de esa familia muy activa que también hace grande la fiesta como son los medios de comunicación«, destaca Manu Sánchez.