CARNAVAL DE CÁDIZ
Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz 2026
La designación recae en el comunicador sevillano que ha desarrollado una amplia trayectoria en televisión, radio, teatro y literatura, combinando el humor con una constante presencia en los medios
Vídeo: Manu Sánchez ya es gaditano con 'título'
Manu Sánchez: «Ser tomado por gaditano es el mayor de los piropos posibles... la bendición definitiva»
Manu Sánchez será el pregonero del Carnaval de Cádiz en 2026. Así lo han anunciado este jueves el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, en el Gran Teatro Falla. El pregón será el 14 de febrero.
«Vengo a terreno amigo. Es un honor que me hayan elegido y un premio. Quiero compartir este pregón con los compañeros de los medios de comunicación y quiero mimar el pregón técnicamente que no sea solo para San Antonio sino también para la tele y la radio». Con estas palabras, el humorista ha agradecido este nombramiento. Sánchez ha prometido que aquel 14 de febrero lo que no va a faltar es «la irreverencia».
Lleno de orgullo, Manu Sánchez, amante del Carnaval de Cádiz y de la ciudad, ha mostrado su gratitud: «Me han tocado cosas malas con el cáncer y me las he quedado, también quiero quedarme cosas buenas como esta».
(Habrá ampliación)