COAC 2025: el Yuyu dispara el precio

El actual Concurso del Falla, tal y como está concebido, no es sólo infumable sino que también distorsiona el análisis pues las sensaciones se desvían por los caminos del cansancio y el hartazgo. 2025 sería el año de la chirigota por los regresos que vive la modalidad.

Pero hay tanta mediocridad y tan deprimente que para encontrar oro hay que rebuscar en el contenedor. Todos los aficionados hablaban de decepción; pero, el certamen ha seguido acumulando días (y días, y días) y han empezado a aflorar esas agrupaciones que aprietan la batalla y elevan el nivel.

En esta noche de domingo han reinado dos chirigotas a un excelente nivel. José Guerrero Roldán 'Yuyu' ha venido para disparar el precio de los premios. Con un repertorio cuajado de humor, el autor de 'Los bordes del área' deja dos máximas grabadas en la piedra colorá del Gran Teatro Falla. Que por desgracia las cosas no se echan de menos hasta que se pierden, y nada más salir a escena su figura escoltada por el grupo mostraban que son muy necesarios en este Carnaval.

Y por supuesto, que sólo los grandes genios pueden regresar como si nunca se hubieran ido. El James Bond de ahora, castigado por la vida y el tiempo, mantiene el tipo de siempre y ha eclipsado a otra pedazo de chirigota. Que vino de tapada el pasado año y se llevó el primer premio, multiplicando ahora dificultad e ingenio. Y eso que este domingo todo le salió mal.

Coro Asignatura pendiente (mal)

Ritmos marciales, una marcha militar, son el preludio en la presentación del coro del Monty. Es el himno de su colegio. Estos gaditanos y gaditanas se trasladan al universo mágico de Harry Potter, a la escuela de Hogwarts pero en versión carnavalera, donde las cuatro casas son los coros, cuartetos, chirigotas y comparsas. Se autocalifican como aprendices pese a su experiencia, y tienen razón pues aún hay mucho que aprender en la entonación.

Una digna falseta introduce un tango muy sencillo. El grupo es consciente de su debilidad en cuanto a potencia y volumen y huye de más pretensiones interpretativas que recitar su letra para que el mensaje llegue en condiciones al aficionado. En esta primera copla reconocen que «el teatro huele hoy a chirigota», y el público espera a Yuyu y los Villegas, pero que antes disfrute del tango, su majestad. Denuncia en su siguiente pieza al acoso laboral.

Enumeran un buen puñado de agrupaciones al terminar los cuplés, cuyo remate es calcado al de 'Los últimos en enterarse'. «Si no te sabes el estribillo es por no haber estudiado». Un atrevido rap para empezar el popurrí, ligado a continuación con el Kanka y lo mal que están. Flamenco y diversos estilos musicales para dar un remate complicado, donde se perciben muchas imprecisiones. Si no aprueban, será porque el profesor les ha cogido manía. Seguro.

Comparsa Luna llena (regular)

La comparsa de Mazita busca impresionar desde que se alza el telón, con una puesta en escena sumida en la oscuridad, sólo con la luz de la luna llena. Apuestan por la potencia en su interpretación, con una poderosa segunda y dificultades en las voces altas. Hienas devoradoras del Carnaval con buenos pulmones.

Pasodoble más que picao, cortado en sus primeros compases. Más tradicional a partir del trío. El primero es una declaración de amor a Cádiz y a su Carnaval y en el segundo tocan un tema inédito hasta ahora: el asesinato de Aarón, vecino de Aznalcóllar, en Gerena por un joven que le acusaba de haber mirado a su novia y lo apuñaló hasta la muerte. Es un alegato contra los celos que culmina con este remate.

Comparsa con mejores intenciones que desarrollo, que quizás debería plantearse bajar una o dos rayitas el volumen para permitir discernir mejor su mensaje. Y tener mucho más cuidado con la octavilla, que se una al grupo y a la melodía.

Chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos' (excelente)

Rozando el pelotazo. Se unían numerosas circunstancias para aventurar un regreso triunfal, pese a que los agoreros, francotiradores de 'twitter' y moralistas de la época, apuntaban desde el espacio virtual. Pero Yuyu ha dado en la diana. Confecciona un repertorio donde el humor impregna prácticamente todo verso, salvo el final del popurrí. Buena idea en su vuelta, tirando de ingenio y copla por encima de efectismos, y rescatando ese surrealismo propio del autor. La historia de Gregorio tiene el sello del homenaje al peo o la batalla dentro del hiper.

Yuyu, ¡qué bueno que volviste!

Noticia Relacionada 'Los James Bond que da gloria verlos': licencia para matar de risa José María Aguilera El Yuyu, el Picasso del Carnaval, maestro del humor surrealista, demuestra que sólo los genios pueden volver como si nunca se hubieran ido

Comparsa 'La rabia' (buena)

José Molina se estrena con una música de pasodoble para su comparsa, que sigue sonando con su esencia chirigotera. Agrupación con voces muy reconocibles, especialmente en las tesituras agudas, con enorme potencia y reconocida solvencia. Buen estreno de un grupo a contracorriente de los actuales tiempos, tanto en modo de cante como en temática y puesta escénica.

Noticia Relacionada 'La rabia': mucha fuerza en estos perros viejos José María Aguilera La comparsa de José Molina se estrena en el Concurso con un repertorio crítico y una poderosa manera de interpretar

Chirigota 'Los que van a cantar, te lasudan (los disléxicos)' (muy buena)

Chirigota de extrema complejidad. «Una colgaera», sentencia su autor Juanmi Villegas. Y es que es una auténtica locura. Todo lo hacen al revés, y eso requiere un esfuerzo enorme, tanto en la configuración del repertorio como en su ensayo. Incluso se puede hacer cansina porque casi siempre es el mismo chiste, el mismo golpe, aunque tratado con máximo ingenio. El cuplé es una barbaridad, y si son buenos, les debe llevar en volandas. Le han echado valor a esto, y se agradece mucho más pues vienen de un primer premio.

Noticia Relacionada 'Los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)': una chirigota a la que todo le sale al revés José María Aguilera Los antiguos 'exageraos' elevan el nivel de exigencia, se complican la vida y dan un buen golpe con un repertorio lleno de ingenio

Comparsa Los inadaptados (buena)

La típica niebla de Isla Cristina envuelve a estos comparsistas inadaptados que vienen enfundados en un tipo... de fantasía. Mejora la interpretación en el pasodoble cuando relajan las voces. «No vengo a decirte que por ti muero». Sinceridad y humildad por bandera, en un grupo que acelera y ralentiza, que sube y baja de volumen, ofreciendo mucha alternancia en la copla y sin perder consistencia.

Muy bonito el inicio, donde el bombo retumba con fuerza en una interpretación a piano. Restaría alguna voz aguda para no perder la melodía del tenor, pero esta forma de cantar es propia de la mayoría de agrupaciones foráneas. No todo el tiempo hay que subir. El final se hace indigesto después de tantas horas de coplas tan tan tan parecidas.

Lo difícil es adaptarse a este Concurso de 132 agrupaciones, 22 preliminares y sin descanso. Resiliencia absoluta.

Los inadaptados. j. m. reyna

Y así acabó la función.