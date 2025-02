La comparsa de Alcalá de Guadaíra recuerda a Aaron, el joven asesinado por una puñalada en Gerena: «Aquí hay personas que son familiares de él»

La comparsa de Alcalá de Guadaíra 'Luna Llena' ha sido la primera en este Carnaval que se ha acordado del asesinato de Aarón, el joven de 17 años de Aznalcóllar que perdió la vida por una puñalada en el camino a su instituto de Gerena. Un crimen cometido en los primeros días de este año y que conmocionaba tanto a Sevilla como a toda Andalucía, por la historia de amenazas y celos que envolvían a esta historia.

Según las investigaciones, un vecino de Castillo de las Guardas le apuñalaba presuntamente justo antes de subir al autobús, por una cuestión de celos, tras mirar a su novia en el centro educativo. El autor de la agrupación, Manuel Márquez Vela 'Mazita', escribía un alegato contra los celos, con el recuerdo al asesinato de Aarón.

Es la historia que más tarde se popularizaría al filtrarse los audios en los que el supuesto asesino amenazaba al chico con matarle. «¿Qué haces mirando todo el día a mi novia?», apuntaba asegurando que lo iba a «coser a puñaladas»; «Le has dado a seguir a mi novia en Instagram... te voy a sacar las tripas».

«Aquí hay gente que son familiares de él y es una letra que no se ha cantado, que debería de cantarse, porque es que lo han pasado fatal, un pueblo lo ha pasado fatal, y son varias amenazas y eso yo creo que se tiene que enterar la gente y se debe de cantar«, ha afirmado Manuel Márquez Vela 'el Mazita', autor de la comparsa de Alcalá de Guadaíra, quien quiso plasmar la otra cara de algo que no es amor. »Yo creo que es una cosa importante de cantar, se le canta todo al amor, qué bonito es, que me encanta, pero yo creo que también lo malo se debe de cantar, y eso es un caso crítico que ha pasado en Sevilla y era necesario, y más nosotros que somos de allí«, ha concluido el comparsista alcalareño.

