José Guerrero Roldán 'Yuyu', emocionado con su regreso: «El mejor piropo es que la gente diga: no parece que os hayáis ido»

Han pasado 15 años desde que sonó la última copla de 'Los emires por donde se mire', y con ella un periplo demasiado largo que ha llegado a su fin. José Guerrero Roldán 'Yuyu' ha vuelto a subirse a las tablas del Gran Teatro Falla, después de que ser padre y una de las voces más reconocidas de Canal Sur Radio le obligaran a dar un paso al lado en el concurso. Desde que anunció el nombre con el que participaría en el COAC 2025, su regreso se convirtió en uno de los más esperados y las expectativas por ver a 'Los James Bond que da gloria verlos' no podían ser mayores. Fue anunciar Mirian Peralta, presentadora del concurso, el nombre de la agrupación y estallar de júbilo el teatro. Había muchas ganas de ver de nuevo a uno de los autores más importantes de la historia de la modalidad.

El estandarte gaditano del humor surrealista parece que nunca se fue de su casa. «El mejor piropo es que la gente diga: 'no parece que os hayáis ido'. Yo vengo con las mismas armas, yo no sé hacer otra cosa, yo sé hacer surrealismo, chirigota loca...», reconoce emocionado entre bambalinas el agente 007, quien afirma con los ojos vidriosos que «la artífice» de que hoy haya cantado en el Falla es María Serrano 'Mariquilla', su mujer.

Un regreso que no se dio por motivos personales, tal y como ha relatado durante su repertorio, y que no ha sido fácil de preparar. «La chirigota es un auténtico milagro, o sea, yo con esto no quiero ponerme flores, pero es un auténtico milagro que esta chirigota salga, estamos gente ya de cincuenta para arriba, casados, con niños, con nuestro trabajo...«, confiesa el autor, quien ha explicado cómo se han organizado para ensayar entre Sevilla y Cádiz, y todo el sacrificio que ha habido detrás. «Tanto cuando yo vengo para Cádiz como cuando ellos vienen para Sevilla, que hemos estado ensayando dos días aquí, tres allí y viceversa, yo salgo de la radio con Mariló Maldonado a las cinco de la tarde, y llego a mi casa a las cinco y media, y a las siete me voy para Cádiz, y vuelvo a la una de la mañana«, relata.

Su mayor miedo era que el público pensara que había vuelto por volver. «Yo temía era que la gente dijera: 'joe, para esto ha vuelto el Yuyu'. Y yo creo que eso no lo va a pensar nadie, te podrá gustar un poquito más, un poquito menos, pero yo creo que lo hemos conseguido, que hemos conseguido una buena chirigota y a partir de ella disfrutar«, reconoce con ilusión. Tras un popurrí dedicado a la gente que le ha esperado durante este tiempo, Yuyu afirma que era el regreso que tenía en la cabeza. »Cuando tú presentas la chirigota en el Falla, siempre tienes un poquito de resquemor, de ver cómo va a cuajar, porque hasta que tú no pasas por el Falla... por mucho que la gente en los ensayos te ha escuchado que está muy buena, hasta que no pasa por aquí, no sabe realmente cómo está. Y yo creo que la chirigota está bien«, valora.

Eso sí, James Bond y los suyos tienen arsenal de sobra para los pases que vengan. «Tenemos letras muy buenas también guardadas y todo igual: surrealismo, pamplinas y tonterías, ya está», advierte Yuyu, que como aficionado sostiene que «en estos tiempos que corren, la gente lo que quiere es reírse, y a mí me encanta, yo echo en falta como aficionado chirigotas para reírme como la del Selu o el Bizcocho«. El teatro despidió a los James Bond con honores y con la alegría de saber que ellos siempre tendrán un cuplé para ti.