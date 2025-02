José Guerrero Roldán, 'Yuyu': «La chirigota está escrita como si no me hubiera ido»

José Guerrero Roldán 'Yuyu' es uno de esos genios chirigoteros que ha parido la bendita tierra gaditana. Uno de los nombres propios del Carnaval que revolucionó la modalidad junto a otros 'elegidos' en ese final de los 80 y primeros años de los 90. Su humor surrealista creó escuela más allá de los premios. Es la firma de 'Los bordes del área', 'Los últimos en enterarse', 'Los arapahoes que joe', 'Tampax Goyescas: comparsa fina y segura', 'De plaza en plaza' y 'Los emires por donde se mire'.

Un día decidió parar y abandonar el Concurso. Su exigente trabajo en la Radio Televisión Pública andaluza (es una de las figuras de Canal Sur Radio) más la crianza de sus tres hijos le impedían elaborar un repertorio de máxima garantía. Hasta que un día se volvieron a juntar esos viejos rockeros de la puebla y decidieron que era el momento de regresar. 14 años después. Asegura que sigue siendo el mismo, más maduro, y que la chirigota está escrita como si nunca se hubiera ido. El 'Yuyu, vuelve' tendrá hoy su respuesta. 'Los James Bond que da gloria verlos' tienen licencia para hacer reír. Y dará que hablar porque al 007 le tienen muchas ganas.

-Un viento de 14 años le ha soplado en la carita. ¿Cómo se encuentra antes de su regreso al Teatro con su chirigota?

-Pues estoy con mucha ganas, con mucho cosquilleo por el estómago, con ansias por actuar ya y nervioso por volver al Falla después de tanto tiempo. Sobre todo noto ese hormigueo en el estómago, ese cosquilleo por saber cómo cala la chirigota, porque uno puede estar muy contento con lo que trae y estar satisfecho, pero después nunca se sabe cómo la va a acoger el Falla.

-¿Qué se puede esperar de 'Los James Bond que da gloria verlos'?

-Por la gente que ha ido a los ensayos, que no ha sido mucha, nos comentan que el público se va a encontrar con la misma chirigota que se fue, con el mismo tipo de humor, mismos chistes, la misma concepción de hacer reír siempre, desde que abre el escenario el telón hasta que se baja... no ha cambiado absolutamente nada. Es más, dicen que podría ser la siguiente después de 'Los Emires por donde se mire', que no ha cambiado nada.

-¿Y el Yuyu ha cambiado?

-Sigo siendo el mismo, más viejo, más curado de espanto, con menos capacidad de sorpresa. En mi vida personal estoy más liado. Yo me fui soltero, con más tiempo, y ahora vuelvo casado con tres niños y esa fue la razón por lo que no he vuelto antes. Pero la chirigota está escrita como si no me hubiera ido. El parón no se ha notado, al menos para mal. Esperemos que este domingo se note para bien.

-Da la impresión de que los descansos benefician a los autores. Le ha venido bien a Remolino, Canijo, Bienvenido... ¿cree que porque el aficionado es más agradecido o porque realmente es necesario ese parón biológico para oxigenar ideas?

-Puede ser sí, que cuando se da un parón como le ha pasado a Bienvenido o el de Kike y Antonio, pues uno llegue más fresco. El mío es quizás excesivo, pero viene bien oxigenarse para el Carnaval.

-Cuando se fue ya existían los foros y las redes sociales, pero esto se nos ha ido de las manos ya.

-Lo sé. Tengo la espalda más ancha, por suerte, cuando decidí volver ya sabía dónde me metía. Y me pude encontrar con la realidad nada más anunciar el tipo. La gente se echó las manos a la cabeza cuando pusimos en redes de nuestro cartel y me vino hasta bien para saber lo que me voy a encontrar.

-¿Le sorprendió el revuelo que se formó en las redes sociales?

-Un poco, sí. Me vi a la gente en redes sociales despotricando. La verdad es que me resbala, pero me causó impresión no tanto por el pejiguerismo, porque sé que la gente es muy pejiguera, pero vi mucha gente de Cádiz que se la cogió con papel de fumar y que se formaron un tangái con algo que no es más que una parodia. Quisimos parodiar el cartel típico de James Bond con las dos chicas al lado. ¿Que soy trasnochado? En realidad, el personaje es el que sería trasnochado. Vamos a esperar a después de la actuación al menos para decir que la chirigota tiene tintes machistas.

-¿Piensa que en estos últimos años han cambiado las claves chirigoteras?

-Creo que sí. Ahora se critica mucho al humor, se considera en muchas ocasiones hasta políticamente incorrecto. Si dices cualquier cosa eres un facha, si te metes con Abascal eres un rojo. No hay tolerancia ninguna. Hay aficionados que sólo quieren que cantes lo que ellos quieren escuchar y, si no, pues le parece una porquería. La gente está muy polarizada y lo he comprobado personalmente en twitter. Cuando digo una opinión, me han puesto a veces de facha. Ahora soy un rojo porque critiqué a la chirigota negacionista. También he podido ser un asalariado del PSOE. Así que escribo lo que quiero, no me he cortado; tampoco llevo muchas cosas políticas en el repertorio, pero si alguna vez he querido meter algo, pues lo he metido sin el mínimo problema ni pudor.

-No corren buenos tiempos para el humor, y casi es imposible poner de acuerdo a una gran mayoría de aficionados.

-Tengo claro que si existiera ahora mismo una chirigota que fuera una mezcla entre 'Tampax Goyecas' y 'Los borrachos', seguramente habrá gente a la que no le guste, porque estamos en el mundo del blanco o negro. O eres un rojo comunista que quemas iglesias o eres un nazi. No hay nada en el término medio para un determinado sector. Y a esa gente no le puedes explicar nada, es como chocarte con una pared.

-Trabaja diariamente en la radio además haciendo reír, por lo que se complica la labor de confeccionar un repertorio basado completamente en el humor. ¿Se ha encontrado alguna vez con el dilema moral de contar alguna broma en la radio o dejarla para la chirigota?

-Solamente me ha pasado una vez. Yendo en el coche para hacer uno de los artículos que hago en la radio, pues dije, «Oh, esto es muy bueno para un cuplé». Es la única vez. No tengo un dilema porque trato de diferenciar, creo que son dos cosas diferentes.

-Los que han podido escuchar a la agrupación apuntan que no hay fuegos de artificio. Es música y letra, repertorio, sin más ni menos.

-Totalmente, tiramos todo el tiempo de repertorio. No voy con un telón negro porque han cambiado los tiempos, ha cambiado la vida, pero la puesta en escena es con el mínimo atrezzo.

-¿Qué espera a nivel de competición?

-El primer día que anuncié que iba a volver, ya dije que no iba de paseo. Voy a por todas. La gente que la ha escuchado dice que puede estar peleando arriba. Ya eso habrá que ver, pero yo estoy bastante convencido.

-Apenas restan ya cinco días para acabar preliminares. ¿Qué le parece el nivel de la modalidad?

-Estoy contento. Está muy reñida con las incorporaciones de los nuevos chirigoteros más la vuelta de algunos veteranos. Hay muchas y va a estar complicado meterse en la Final. Sólo falta Vera Luque, que ojalá vuelva pronto.

Lo más característico es que hay muchos estilos. Cada una tiene el suyo, y eso que sea muy difícil la valoración del jurado. Es como si te ponen un cuadro de Velázquez y otro de Picasso, ¿cuál es mejor? Pues es muy complicado porque son dos estilos completamente diferentes y entiendo la dificultad del jurado.

-¿Cómo ha vivido personalmente este regreso al Carnaval?

-Ha sido una barbaridad. No especialmente en cuanto a la confección del repertorio, que en general ha salido fluido, pero he acabado muy agotado, mucho más física que mentalmente. Esto de ensayar a medio camino entre Sevilla y Cádiz pues implica 6 horas: las tres de coche y las otras 2-3 de ensayo. Salía de Sevilla a las 7 y llegaba a la 1, y al día siguiente hay que seguir la rutina. Es muy agotador pero merece la pena.