'Los James Bond que da gloria verlos': licencia para matar de risa

Chirigota Los James Bond que da gloria verlos Autor José Guerrero Roldán 'Yuyu'

El Yuyu es James Bond, sin licencia para matar... porque con lo que cuesta que te la den para montar un bar, imagina. La chirigota del Picasso carnavalero, del maestro del surrealismo coplero, regresa como si no se hubiera ido. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, y este grupo, con achaques y peores hechuras, es una oda al arte chirigotero. El repertorio es una sucesión... mejor dicho, un surtidito, de golpes humorísticos donde la carcajada se encadena verso a verso. Es que uno se ríe como cuando tiene hipo, continua, no se puede contener.

Si por algo es un profesional del humor es, precisamente, porque este espía no sólo tiene un chaleco antibalas, sino que es capaz de devolver los disparos con mayor precisión. Repele esa crítica absurda al cartel que anunciaba su chirigota, asumiendo el discurso políticamente correcto y buscando al que diseñó ese dibujo con las dos gachís. Bron, Ca.. Bron, cambia Londres por Cádiz tras la llamada del alcalde Bruno que le ha prometido el primer premio en el Concurso. Él, que es segundo vitalicio.

Durante toda la actuación logra ese majestuoso viaje al pasado, demostrando que sólo los genios pueden volver como si nunca se hubieran ido. Con los mismos chistes al Cádiz, a Teófila y los políticos, a los flojos, y con historias como la de Gregorio, que tras 40 años maquillando comparsas encontró trabajo en el tanatorio.

Funciona todo, rozando el pelotazo: presentación, los dos pasodobles, cuplés y un estribillo de grana y oro. Queda acompañar a ese popurrí al que le da un pequeño giro al final para acabar de manera emotiva.