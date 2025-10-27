El posible once del Cádiz CF ante el UCAM en la Copa del Rey

Llega la Copa del Rey y con ella llegan las oportunidades para los menos habituales. Siempre suele ser así y esta temporada no cambia el decorado. Gaizka Garitano ya ha avisado que los que no juegan en LaLiga, lo harán en la competición copera. Es el momento para las reivindicaciones.

Los 22 convocados para la primera ronda de la Copa del Rey ante el UCAM son los siguientes: los guardametas Fer Pérez, Víctor Aznar y David Gil; los defensas Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Moussa Diakité, Joaquín González, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Álex; y los atacantes Ontiveros, De la Rosa, Iuri Tabatadze, Efe Aghama, Brian Ocampo, Dawda Camara y Roger Martí.

Sin estar presentes este martes a las 19.30 horas en La Condomina ante un rival del Grupo IV de la Segunda RFEF se encuentran Iza, Alfred Caicedo, Fali y Álvaro García Pascual. Todos ellos en proceso de recuperación de sus lesiones. Tampoco estará Suso, que descansará.

Por tanto, Gaizka Garitano se lleva a dos jugadores del filial (Fer Pérez y Juan Díaz) y gran parte de su primera plantilla. De ahí saldrá un once titular en el que jugarán de inicio los menos habituales.

La portería

Es la hora de David Gil. Es cierto que viaja Víctor Aznar, que lo ha disputado todo en LaLiga Hypermotion esta temporada, aunque esta vez le toca jugar al portero madrileño del Cádiz CF.

David Gil ha pasado de ser al fin titular el pasado ejercicio a empezar este curso en proceso de recuperación de su lesión. Tiene en la Copa del Rey su oportunidad, como sucedía durante muchos años en los que estaba a la sombra de Alberto Cifuentes y Conan Ledesma, y la mejor manera de reivindicarse. Aunque con Víctor Aznar al nivel que está es muy difícil asaltar la titularidad liguera.

El joven guardameta Fer Pérez completará la lista de convocados como tercer portero.

La defensa

El principal inconveniente de Gaizka Garitano en Murcia es que no tiene lateral derecho al no poder contar con Iza ni con Alfred Caicedo. Una opción es alinear ahí a Jorge Moreno, como hizo cuando sustituyó al lesionado Iza en la segunda parte en Granada, o dar entrada al canterano Juan Díaz. Esta opción no es nada descabellada.

En el lateral izquierdo será Raúl Pereira el que empiece la cita. El pasado fin de semana volvió a la suplencia después de saborear la titularidad liguera. Ahora tiene otra oportunidad para dejarse notar. Descansará Mario Climent.

En el centro de la defensa queda claro que Pelayo Fernández va a tener minutos en La Condomina. Lo más probable es que Iker Recio sea su acompañante porque no podrá jugar en Andorra el siguiente domingo al cumplir ciclo de amonestaciones. Si hubiese estado apto para el envite liguero, Iker Recio hubiese sido suplente.

Otra opción es que Jorge More empiece como central, ya que Bojan Kovacevic va a ser suplente para recargar las pilas. Fali, mientras, sigue en el dique seco.

El centro del campo

Sergio Ortuño y Álex se han convertido en las últimas semanas en los mediocentros habituales del equipo. Esto hará que Moussa Diakité, otrora titular en LaLiga Hypermotion, entre de inicio en la Copa del Rey. Junto a él se espera ver a Joaquín González, quien todavía no se ha estrenado.

El ataque

Por detrás del punta, que parece que será Roger Martí porque Dawda Camara jugó desde el principio en Los Cármenes y Álvaro García Pascual está en proceso de recuperación de su lesión, también empezarán los que menos minutos tienen.

Ahí lo lógico es que Efe Aghama y Brian Ocampo ocupen los extremos, mientras que Yussi Diarra puede ser el enganche. Aunque viajan a Murcia, jugadores como Ontiveros, Iuri Tabatadze e incluso De la Rosa (fue titular en Granada) han tenido mayor participación últimamente. Suso es el que no estará. Hay que cuidar y mimar a la estrella.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

David Gil; Juan Díaz, Pelayo Fernández, Iker Recio, Raúl Pereira; Moussa Diakité, Joaquín González; Efe Aghama, Yussi Diarra, Brian Ocampo; y Roger Martí.