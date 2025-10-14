Veteranos y noveles: en el Cádiz CF suman todos

Veteranía y juventud. Los que ya estaban y los que acaban de llegar. Las dos vertientes unidas para aportar soluciones cuando los habituales no están.

Veteranos y noveles es algo más que una parte del 'madridista himno de las mocitas madrileñas' compuesto por José de Aguilar hace ya más de 70 años. En Cádiz, Álex y Raúl Pereira son claros ejemplos de ese ejemplo y de ese fondo de armario que el Cádiz CF parece tener. Los dos fueron titulares ante el Huesca y los dos cumplieron con nota, yendo de menos a más durante la cita. Dos hombres de la casa que están implicados con la causa.

Álex ya no es el centrocampista indiscutible de antaño. El tiempo pasa sin perdón y otros aprietan con fuerza. Ahora su rol es bien distinto al que tenía en el último ascenso a Primera. Pero ese rol lo asume con la mejor de las sonrisas, con honestidad e implicación.

El centrocampista de Alcalá de Henares (Madrid) se estrenó como titular esta temporada, dando descanso a Moussa Diakité y junto a Sergio Ortuño. El día que más jugó fue ante el Albacete (medio tiempo entrando como suplente) y después en La Rosaleda frente al Málaga (20 minutos). El resto de citas, hasta llegar a seis, habían sido para ganar segundos al crono. Mientras tanto, ni una queja. Ejemplo de hacer equipo y saber estar.

Álex, a la derecha en la imagen, después del gol de Iuri Tabatadze al Huesca. ANTONIO VÁZQUEZ

Pero Álex jamás puso un mal gesto. Sabe que hay que liderar el barco desde el vestuario y su actitud es determinante. Frente al Huesca dejó claro que sigue teniendo fútbol en sus botas y que puede ser titular cuando Gaizka Garitano tire de él.

Una oportunidad de oro

La juventud, la velocidad y el desparpajo fueron representados por Raúl Pereira, quien llevaba un par de semanas teniendo algunos minutos. Ahora le tocaba entrar de inicio y también cumplió con nota.

Superado el exigente inicio del Huesca, Raúl Pereira fue a más y se convirtió en una baza ofensiva más por la banda izquierda, compenetrándose a la perfección con Ontiveros.

Raúl Pereira y Ontiveros se complementaron en la banda izquierda. ANTONIO VÁZQUEZ

Mario Climent, ausente por acumulación de cartulinas amarillas, no puede dormirse en los laureles porque Raúl Pereira puede hacer con él lo mismo que él hizo con Matos hace unos meses.

La mejor noticia de todo esto es que hay competencia en la plantilla y Gaizka Garitano tiene para elegir. El líder es líder por algo.