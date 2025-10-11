El Mirandilla empata en Córdoba y sigue invicto

El Cádiz CF Mirandilla logró un punto de mérito en su visita al Córdoba B, en un partido muy igualado y disputado correspondiente a la sexta jornada del Grupo X de Tercera Federación. Los pupilos de Francisco Cordero «Rubio» ofrecieron una actuación sólida y competitiva, en un encuentro en el que incluso pudieron sumar algo más, sobre todo por lo mostrado en la primera parte.

Desde el pitido inicial, el filial amarillo se mostró concentrado y con una gran intensidad. El Mirandilla llevó la iniciativa, marcó el ritmo del juego y generó varias llegadas con peligro sobre el área cordobesista. Niza, muy participativo, fue una constante amenaza por banda, provocando varios saques de esquina y acciones ofensivas que exigieron intervenciones al portero local.

La oportunidad más clara del primer tiempo llegó tras un error en la zaga del Córdoba B que a punto estuvo de acabar en el 0–1, aunque el disparo final se marchó fuera por escasos centímetros. Pese a no aprovechar las ocasiones creadas, el conjunto gaditano firmó un primer tiempo serio y de control, sin apenas permitir acercamientos del rival, que solo pudo pisar el campo contrario en los últimos minutos antes del descanso.

En la segunda mitad, el guion cambió ligeramente. El conjunto califal salió con más empuje y equilibró el juego, aunque el Mirandilla dispuso de una ocasión clarísima en las botas de Moussa, cuyo disparo cruzado se estrelló en el poste. En el tramo final, el Córdoba B dispuso de sus mejores oportunidades, pero emergió la figura del joven portero Fer Pérez, que en su debut realizó una parada espectacular, desviando un disparo ajustado al poste que pudo cambiar el marcador.

El empate final refleja la madurez competitiva de un Mirandilla que sigue creciendo lejos de casa y sumando puntos importantes en una categoría cada vez más exigente en la que todavía no conoce la derrota.

Al término del encuentro, el entrenador del conjunto cadista, Francisco Cordero 'Rubio', valoró positivamente el empate conseguido ante un rival de gran nivel. «Seguimos puntuando. Es verdad que teníamos enfrente a un muy buen equipo, pero creo que en la primera parte fuimos merecedores de algo más. Durante los últimos veinte o veinticinco minutos antes del descanso fuimos dueños y señores del partido», explicó el técnico.

Además, el entrenador subrayó el valor del punto sumado fuera de casa, especialmente en un campo exigente y ante un rival con experiencia. «Seguimos dejando la portería a cero fuera de casa, y eso hay que valorarlo. Es un punto más, seguimos puntuando, y tenemos que darle mucho valor a este resultado y a lo que están haciendo los chicos», finalizaba.

