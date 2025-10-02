Así está siendo el inicio de temporada de los jugadores cedidos por el Cádiz CF

Varios son los jugadores que el Cádiz CF tiene cedidos en diferentes equipos. El club de La Tacita de Plata dio salida con la carta de libertad a varios de sus futbolistas (Caro, Matos, Fede San Emeterio, Youba Diarra, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Iván Alejo, Sobrino, Melendo, sin olvidar a Zaldua, que terminaba contrato, y sin contar a Carlos Fernández, quien estaba cedido por la Real Sociedad, o a Luis Hernández, que colgaba las botas antes de tiempo), pero la salida de otros muchos fue a través de una cesión.

En algunos de esos casos esas cesiones se dieron con posibilidad de compra futura (Víctor Chust al Elche, Kouamé al Chicago Fire y Chris Ramos al Botafogo), mientras que en otros (jugadores de menos peso y más jóvenes) se optó por esa vía para ver si en un futuro se podían unir a la causa amarilla.

De los que se marcharon cedidos con un futuro lejos del Cádiz CF, Víctor Chust tiene su sitio en Primera con el Elche, actual revelación de la categoría desde los puestos de Champions. El central valenciano alterna titularidades con suplencias en este inicio esperanzador de los ilicitanos.

El excéntrico Rominigue Kouamé, por su parte, se marchó cedido el pasado mercado de invierno a la MLS para jugar con el Chicago Fire. Un año a préstamo que terminará en diciembre. El club estadounidense tiene una opción de compra por un centrocampista que nunca se adaptó al Cádiz CE y que termina su vinculación con la entidad gaditana el 30 de junio de 2026. En un total de 16 encuentros con el Chicago Fire suma tres goles y una asistencia en la MLS. Una de esas dianas la marcó recientemente frente al Inter Miami de Leo Messi en una cita que acabó con victoria del Chicago Fire (3-5). También dio una asistencia de gol.

‼️Así fue el gol de Rominigue Kouamé en la victoria 3-5 de Chicago Fire al Inter Miami de Leo Messi



✅El jugador cedido por el Cádiz CF también dio una asistencia en 45 minutos disputados.



En 16 partidos suma 3 goles y 1 asistencia en la MLS.

De Chris Ramos se sabe que empezó con muy bien pie en Brasil a nivel con el Botafogo. Eso sí, después fue perdiendo fuelle. «La cesión de Chris Ramos al Botafogo tiene una opción de compra por parte del Botafogo. Será muy beneficiosa para el Cádiz CF si se realiza. Ahora bien, si no se lleva a cabo, el delantero regresará al Cádiz CF», señaló en su momento Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad gaditana.

La lupa está puesta en los jóvenes

Quienes sí volverán y ya se decidirá qué hacer con ellos son jugadores como David García, Isaac Obeng, Nacho Vizcaíno, Nico Njalla, Borja Vázquez, Paquito Mwepu y Marcos Denia, entre otros.

Muchas miradas están puestas en David García, quien estuvo a punto de quedarse en el primer equipo tras su buena pretemporada. Finalmente no fue así y el centrocampista sevillano acabó cedido en el Ibiza de la Primera RFEF, donde ha ido convocado en varios encuentros pero espera que Paco Jémez le dé su oportunidad.

Más minutos está teniendo Isaac Obeng en ese mismo Grupo II de la Primera RFEF. El extremo ghanés era otro de los jugadores que hasta el final pudo quedarse en el Cádiz CF. De hecho incluso llegó a jugar el Trofeo Carranza y debutó en Segunda. Sin embargo, las últimas incorporaciones enviaron al exjugador del Huesca como cedido al Algeciras y en el club albirrojo poco a poco va ganando protagonismo. Ya es titular e incluso asistió la pasada jornada a su compañero Manín en el gol de la victoria ante el Real Murcia (1-0).

🔴Primera asistencia de Isaac Obeng con el Algeciras.



‼️El extremo, cedido por el Cádiz, fue partícipe del primer gol de su equipo ante el Real Murcia.



En el otro de los grupos de la Primera Federación, el primero, se intenta hacer un sitio Borja Vázquez. Cierto es que la Ponferradina no ha empezado especialmente bien la temporada, pero el delantero jerezano cedido por el Cádiz CF va teniendo minutos, alterna titularidades y suplencia, e incluso ha marcado un gol. El atacante de 20 años de edad continúa el proceso de formación que ya empezó la pasada temporada en el Atlético Sanluqueño.

Allí tiene Borja Vázquez como adversario a Marcos Denia, delantero que también hizo la pretemporada e incluso marcó goles con el primer equipo del Cádiz CF. Ahora defiende los colores del Pontevedra, aunque el ariete va teniendo minutos poco a poco y siempre como recambio. Tendrá que seguir trabajando para alcanzar la titularidad.

Otro delantero como Paquito Mwepu ha vuelto al Atlético Sanluqueño, donde ya fue feliz, pero todavía le queda para volver a los rectángulos de juego. Llegó lesionado tras romperse de gravedad durante su etapa en el primer equipo Cádiz CF. Ahora tratará de recuperar su mejor nivel (cuando sea posible) en un equipo en el que el club gaditano está formando a jugadores que han pasado por su cantera a futbolistas como Rubén Domínguez, Diallo, Julio Cabrera, Kikín o Luis Morales. Y van líderes. Sin lugar a dudas, un gran escaparate.

Paquito Mwepu ha vuelto al Atlético Sanluqueño, donde hizo historia, para recuperarse de su grave lesión. LA VOz

Por otra parte, Nico Njalla no ha empezado siendo titular en un Antequera que está en la zona baja de la clasificación en el Grupo II de la Primera Federación. Un peldaño menos está el centrocampista Nacho Vizcaíno, que va a más con el Real Jaén en la Segunda Federación.

Todos ellos buscan esa oportunidad que en su día tuvo el chiclanero Álvaro Bastida, el joven centrocampista que el pasado verano dijo adiós al Cádiz CF y ahora es indiscutible en la Primera Federación con el Arenteiro, donde trata de relanzar su carrera deportiva.