Un derbi con los ojos puestos en Ontiveros (Previa)

Fue un accidente y nada más. Eso es lo que quieren demostrar este domingo en La Rosaleda los pupilos de Gaizka Garitano después de caer con un sonoro batacazo en Albacete. El 3-0 en el Carlos Belmonte dilapidó de un plumazo todas las buenas intenciones del Cádiz CF por aspirar a algo más. La derrota bajó de la nube a un equipo que ya había dejado escapar dos puntos ante el Castellón una semana antes.

Ahora toca visitar al Málaga en un derbi caliente y de alto riesgo. Ahí quiere volver a ser el Cádiz CF el de los diez encuentros anteriores, los que provocaron la reacción para salir del pozo de la clasificación. Esa decena de citas en las que los gaditanos no se fueron a la lona.

Perder se tenía que perder. Alguna vez tenía que llegar el sinsabor de la derrota, pero lo que dolió fue la forma de hacerlo. El Albacete Balompié pasó por encima de un Cádiz CF irreconocible, más similar al de la época de Paco López, y eso es lo que dolió a Gaizka Garitano y al cadismo.

La semana ya pasó y ahora toca enderezar el rumbo. Ya no para aspirar a un lejanísimo 'play off', porque se ha visto que ese no es el objetivo del Cádiz CF, como ya venía avisando el míster de Derio, pero sí para no verse inmerso en problemas inesperados con un descenso que casi está liquidado. Y es que únicamente el Eldense el que puede apretar a los que están un poco más arriba.

Vuelve el niño

La de esta jornada en La Rosaleda es una cita teóricamente pareja entre dos equipos igualados en la clasificación, con una ligera ventaja para los malaguistas. Sinceramente, algo que no se esperaba al inicio de la competición porque unos bajaban desde Primera y otros subían a Segunda.

Muchas miradas estarán puestas en Ontiveros, la joya del Cádiz CF y el jugador que tuvo que salir del Málaga para triunfar. El malagueño está pletórico esta temporada y ya lo demostró en la primera vuelta con los dos goles a su ex equipo, aunque al final todo quedara en tablas (2-2).

Blanquiazul de corazón, Ontiveros es este domingo la principal amenaza del equipo de Sergio Pellicer. Y a eso se aferra un Cádiz CF que, teóricamente, volverá a apostar arriba por lo que iba bien y cambió en Albacete. Es decir, con Sobrino por la derecha, De la Rosa por la izquierda, Ontiveros de enganche y Chris Ramos arriba. Visto lo visto, jugar con dos delanteros natos arriba no garantiza nada. Sobre todo cuando Carlos Fernández y Roger Martí no terminan de encontrarse.

Si habrá cambios arriba, también en la línea defensiva y en este caso por obligación.Sancionados están Iza y Fali, de manera que Gaizka Garitano dará entrada a Zaldua y Kovacevic. La suplencia del central serbio en el Estaido Carlos Belmonte fue otra de las decisiones inesperadas que salieron mal en tierras manchegas.

La duda es si Matos le quitará el puesto a Mario Climent, desafortunado en Albacete, en el lateral izquierdo. Y si el recuperado Rubén Alcaraz ocupa el puesto de Álex junto al intocable Moussa Diakité. Tan intocable en el mediocentro como son David Gil en la portería y Víctor Chust en el eje de la retaguardia.

Bajas en las filas malaguistas

Si el Cádiz CF tiene bajas, también el Málaga CF. Ramón se queda sin vestir al sufrir una lesión en su rodilla derecha. Pero no será el único que no estará en el césped, pues tampoco lo harán los lesionados Dani Lorenzo, Manu Molina y Haitam. Quien ha vuelto con el grupo, aunque necesita ritmo de competición, es Einar Galilea, que incluso puede ser titular ante el Cádiz CF. Por si fuera poco están sancionados el portugués Nélson Monte y el gaditano Luismi Sánchez.

Pellicer prefiere no quejarse y apunta: «Es el momento de todos, de encontrar soluciones. La importancia de los cambios es clave para seguir con energía. Hay que dar confianza a los jugadores que están participando menos».

La Previa del Málaga - Cádiz LaLiga Hypermotion. 30ª Jornada Málaga CF: Alfonso Herrero - Carlos Puga, Álex Pastor, Einar Galilea, Dani Sánchez - Larrubia, Izan Merino, Juanpe, Kevin Medina - Dioni y Lobete.

Alfonso Herrero - Carlos Puga, Álex Pastor, Einar Galilea, Dani Sánchez - Larrubia, Izan Merino, Juanpe, Kevin Medina - Dioni y Lobete. Cádiz CF: David Gil - Zaldua, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent o Matos - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz - Sobrino, Ontiveros, De la Rosa - y Chris Ramos.

David Gil - Zaldua, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent o Matos - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz - Sobrino, Ontiveros, De la Rosa - y Chris Ramos. Hora: 16.15 (LaLiga TV Hypermotion).

16.15 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano - manchego, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, árbitro adscrito al comité vasco.

Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano - manchego, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, árbitro adscrito al comité vasco. Estadio: La Rosaleda.

Su posible once titular estaría formado por Alfonso Herrero bajo palos. En la defensa, y de derecha a izquierda, Carlos Puga, Álex Pastor, Einar Galilea y Dani Sánchez. El doble pivote lo ocuparían Izan Merino y Juanpe, dejando por los extremos a David Larrubia y Kevin Medina. Arriba, Dioni y Julen Lobete.

En resumidas cuentas, otro duelo andaluz muy caliente en el que ninguno querrá volver a quemarse.