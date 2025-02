Pues hasta aquí han llegado (0-0)

Se acabó el soñar porque cuando no se tiene no se puede dar. Y gracias, ante todo. Los de Garitano podrían haber luchado por un objetivo más noble del que le ha responsabilizado un presidente que no ha querido armar a sus huestes como se lo merece una parroquia que ha visto que no hay más de lo que hay.

Como es normal, Garitano dejó el mismo once que volteó al líder hace una jornada y a ese mismo equipo le dijo que por estar en casa tenían que salir mandando. No lo consiguieron del todo, pero la idea era ese y se notó.

Le costó al Cádiz imponer su ritmo. Le costó tanto que la primera buena que tuvo vino de un lanzamiento en largo de David Gil a Ontiveros que este controló de fácula para asistir en profundidad a un Chris Ramos que llegó tan bien como siempre y definió tan como define él. A las nubes. Eso sí, para disparar a las nubes hay que llegar como siempre llega él.

El partido era relativamente aburrido, pero lo era por injusticia porque ambos bandos querían atacar y lo hacían con criterio pero pasaba que tan bien ordenaban el ataque como defendían. Es mas, tanto Castellón como Cádiz tenían al frente de sus banquillos a dos buenos ajedrecistas. Y como tal, tanto los gaditanos como los castellonenses igual iban que venían. Y sí, el tema parecía un sopor, pero a los más estratégico del mapa el duelo era una obra de arte.

Así las cosas, llegó una jugada invalidada por fuera de juego de Ontiveros, que partió en claro 'offside' para marcar un gol de dibujitos animados que no se lo creyó ni él. Una pena.

Acabó el primer tiempo con una ocasión de Chris Ramos al saque de una falta botada por Ontiveros que se fue fuera por poco y que hubiera dado algo de credibilidad a un choque que, a decir verdad, no lo merecía porque sobre el tapete había dos equipos tan valientes como responsables.

La guerra estaba en el centro del campo y, como tal, no había muchas ocasiones claras. Faltaba oportunidades tanto para un equipo como para otro que las buscaban pero que chocaban con el mismo armazón que ambos construían.

Reanudación

Salió el Cádiz con mayor ambición en el segundo tiempo y producto de ello forzó una falta al borde del área con la que Ontiveros no atinó. No fue la ni la primera ni la última. Los de Garitano dieron ese paso adelante demostrando la ambición que quieren tener y cerca estuvo de adelantarse en el marcador tras un buen pase de Ontiveros a De la Rosa que casi culmina el canterano.

Efectivamente, los de amarillo comenzaron a mandar. Esta vez fue Chris Ramos el que no cabeceó con certeza un regalito de Ontiveros. Eso no saldría gratis porque el Castellón respondió con un ataque que pudo ponerle por delante en el electrónico de no ser por el disparo mordido de Chirino. No fue el único aviso, porque a los pocos minutos volvió a merodear con peligro la portería de David Gil, que suspiró cuando vio cabecear de escuela fuera a Suero un centro con marchamo de gol.

Y lo cierto es que mediada la segunda mitad fue el Castellón el que se hizo con la batuta del encuentro. Hasta que Garitano metió candela con Roger, que robó un balón en el centro del campo para llevarlo hasta el área castellonense y cedérselo a Ontiveros, que buscó el palo corto sin fortuna para lamento del personal de Carranza, que veía como los cambios de su gran entrenador empeoró lo que había.

Llegado ya a la recta final del encuentro ambos conjuntos tiraron del manual de la sensatez, y en ese trato fue el Castellón el que demostró estar más capacitado para cualquier cosa que el Cádiz no podrá ni imaginar pese a intentarlo de todas las maneras posibles pero sin poder porque no tiene las armas suficientes para ser.

90'+5' 90'+1' 90'+1' 90'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido. 90' 90' 89' 88' 88' 87' 87' 87' 86' 86' 85' 84' 83' 83' 79' 79' 79' 78' 78' 78' 76' 75' 74' 72' 72' 71' 70' 70' 68' 67' Se reanuda el partido. 66' El juego está detenido debido a una lesión Gonzalo Crettaz (Castellón). 65' 65' 64' 64' 64' 63' 63' 62' 62' 62' 61' 61' 58' 58' 57' 55' 53' 53' 50' 49' 49' 47' 47' 47' 46' 46' 45' 45'+4' 45'+4' 45'+4' El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido. 45'+3' 45'+3' 45' 43' 43' 42' 41' 41' 40' 36' 36' 36' 35' Se reanuda el partido. 35' El juego está detenido debido a una lesión Kenneth Mamah (Castellón). 34' 34' 33' Se reanuda el partido. 33' El juego está detenido debido a una lesión Kenneth Mamah (Castellón). 32' 32' 30' 24' 23' 23' 22' 22' 20' 19' 19' 18' 16' 13' 13' 11' Se reanuda el partido. 11' El juego está detenido debido a una lesión Giovanni Zarfino (Castellón). 9' 9' 5' 4'

