Cádiz - Castellón, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion

Partido vital para un Cádiz CF lanzado y que quiere más esta temporada en Segunda División. Los de Garitano saben que un triunfo ante el Castellón les acercaría más a las posiciones nobles de la clasificación. Algo más que tres puntos en juego de cara a entender que queda temporada por delante para conseguir muchas cosas.

Sigue el Cádiz - Castellón con la previa, el encuentro y todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Buenos días cadistas. Comenzamos con la previa del Cádiz vs Castellón, saludos de Rubén López