La sorprendente historia de Johan Plat en el CD Castellón

El CD Castellón, próximo rival del Cádiz CF en LALIGA HYPERMOTION, es un club bastante particular. Una plantilla con múltiples nacionalidades, un estilo de juego ofensivo y distinto, un presidente que amasó su fortuna aplicando las estadísticas a las apuestas deportivas y al póquer y un entrenador, el actual, que llegó a ser el primero habiendo sido el segundo de Dick Schreuder, aquel que maravilló a propios y a extraños con la propuesta del cuadro castellonense en los primeros meses de temporada. Pero el neerlandés ya es historia en Castalia, y ahora el que lleva las riendas del banquillo es otro neerlandés.

Johan Plat formaba parte del cuerpo técnico de Schreuder y cuando este fue cesado llegó su momento. Una rocambolesca e inusual historia que, de momento, parece funcionar en el CD Castellón, que acumula dos victorias consecutivas que le han permitido respirar clasificatoriamente tras haber coqueteado con la zona de descenso. Schreuder dirigió al actual técnico albinegro en su última etapa como futbolista, y luego lo incorporó a su equipo de trabajo. En tierras valencianas lograron el pasado año el ascenso a Segunda División, y se convirtieron en la revelación de la categoría gracias a los buenos resultados y a una propuesta tremendamente atractiva.

Un tándem por el que apostó, nunca mejor dicho, Bob Voulgaris. Un cerebro de las apuestas deportivas y el póquer que ha profesionalizado el Castellón. Un greco-canadiense que hace aproximadamente un mes tomó la decisión de cesar a Dick Schreuder para ascender a Johan Plat. Una sentencia sorprendente, pero que no ha cambiado en absoluto la personalidad ofensiva del equipo. «Era necesario un enfoque diferente», explicaba y, lejos de tocar la fibra sensible a los aficionados, era nítido en su argumento. «Ha sido una decisión dura. La reunión con Dick no ha sido fácil, pero ha ido bien. Entiendo que puede ser duro emocionalmente. Esta es la decisión que tenía que tomar. A los aficionados les puedo decir que esto es un negocio y creo que será positivo para el negocio. Simplemente podíamos hacer cosas mejores para ganar los partidos«.

Johan Plat, que ha bebido de la filosofía de Dick, ya ha demostrado que sus palabras en su presentación como técnico no eran en vano. «Muchas de las cosas que hacíamos se mantendrán y habrá cosas pequeñas que cambiarán. Jugaremos al ataque y trataremos de marcar el máximo número de goles posible. No importa el rival ni el resultado. Podemos ajustar ciertas cosas, pero la filosofía se va a mantener». Una historia que suena a traición de un neerlandés a otro, pero que, de momento, da sus frutos a uno de los presidentes más especiales y, al mismo tiempo, más decididos del panorama futbolístico.

