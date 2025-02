Las notas del Cádiz - Castellón

Reparto de puntos entre el Cádiz CF y el CD Castellón en un partido en el que ambos equipos gozaron de ocasiones para abrir la lata. A pesar de las expectativas del encuentro en términos ofensivos, el conjunto amarillo estuvo factualmente plano en los últimos metros y tuvo que soportar los arreones visitantes que se produjeron en la segunda mitad.

Gaizka Garitano apostó por el mismo once que fue capaz de vencer hace una jornada al Racing de Santander a domicilio, algo que ya deslizó el técnico en ruedas de prensa. «Venimos de una estructura de equipo que está funcionando, así que eso no va a variar mucho. No nos vamos a volver locos en eso». Dicho y hecho, porque la alineación del Cádiz CF fue calcada para recibir al CD Castellón. Además, en el banquillo aparecía Brian Ocampo, que volvía tras semanas de lesión.

En la segunda mitad, el técnico vasco apostó por jugadores como Óscar Melendo, Roger Martí y Brian Ocampo para aligerar el frente ofensivo. Además, dio entrada a Fede San Emeterio y Joseba Zaldua en los últimos minutos para no perder presencia defensiva. En definitiva, un reparto de puntos justo que mantiene la racha de invicto de Gaizka Garitano y permite sumar una nueva portería a cero.

Así jugaron los cadistas David Gil Notable Con la lección bien aprendida de salir con rapidez al ataque y provocar transiciones ofensivas. No tuvo demasiado trabajo bajo palos, ya que las más claras del Castellón no fueron a portería. Iza Carcelén Notable La llegada de Garitano ha provocado un impulso en lo físico muy importante para el portuense. Muy serio y contundente en lo defensivo y, tal y como le pide el técnico, más comedido en ataque. Kovacevic Notable El central balcánico repetía en el once y volvió a mostrar su versión más expeditiva. Con presencia e importancia en el juego aéreo. Víctor Chust Bien El central valenciano protagonizó anticipaciones interesantes, aunque sufre en los centros laterales. No estuvo especialmente fino con el balón en los pies. Mario Climent Bien El partido más discreto del alicantino desde que aterrizó en el Cádiz. Lógico, ya que no siempre va a marcar o asistir. Tuvo alguna indecisión en defensa que luego logró subsanar. Moussa Diakité Sobresaliente Posiblemente el mejor jugador del Cádiz CF ante el Castellón. Cumplió a la perfección su papel de jugador que ofrece equilibrio y contención. Ganador de duelos, da mucho oxígeno al equipo. Álex Fernández Suficiente Algo impreciso en los pases. Una semana más, acompaño a Diakité en el centro del campo, pero no logró dar ese sentido y criterio con el balón que sí había provocado en otros partidos. Rubén Sobrino Bien De más a menos durante el partido. Realizó algunas acciones ofensivas destacables en los primeros compases, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Como siempre, impecable en la labor defensiva. Ontiveros Notable Buen partido del marbellí. Ha acostumbrado a un nivel tan superlativo que pueda parecer que no hizo un buen choque, pero nada de eso. Junto a de la Rosa, el más activo en ataque. Le anularon un tanto en el que demostró la inmensa calidad que atesora. De la Rosa Sobresaliente Si no fue Diakité, fue el onubense el mejor del Cádiz en el partido. Con mucha confianza, desbordó y desequilibró por la banda izquierda. Gozó de alguna ocasión para abrir la lata. Chris Ramos Suficiente Era pieza fundamental en el plan de Garitano gracias a su juego aéreo. Nada acertado en la definición y en los últimos metros. Roger Martí Suficiente Volvió a disfrutar de minutos tras su lesión. Tuvo alguna acción de remate en la que no acertó. Vio la cartulina amarilla y es una opción más para Garitano en el frente de ataque. Brian Ocampo Suficiente Al igual que Roger Martí, el uruguayo regresaba a los terrenos de juego tras una lesión. Hizo una conducción en la que sirvió un gran pase que no aprovechó Ontiveros. Por lo demás, discreto. Óscar Melendo Suficiente Otro de los revulsivos utilizados por Garitano para tratar de dar algo más en ataque. Participativo e involucrado, le faltó leer un poco mejor lo que necesita el frente ofensivo amarillo. Fede San Emeterio Suficiente Su entrada dio presencia y físico para los compases finales en la medular amarilla. Además, el cántabro tuvo una ocasión en el tiempo de añadido en la que casi sorprende al Castellón. Zaldua S.C. Entró en la recta final y no tuvo apenas incidencia en el terreno de juego. Se ha convertido en un cambio habitual de Garitano en las segundas partes.

