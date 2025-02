Las alineaciones oficiales del Cádiz CF - CD Castellón

Gaizka Garitano repite once

Alineaciones Conoce los onces de Cádiz CF y CD Castellón Cádiz CF David Gil; Iza Carcelén, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent; Moussa Diakité, Álex Fernández; Rubén Sobrino, Javier Ontiveros, de la Rosa; Chris Ramos.

David Gil; Iza Carcelén, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent; Moussa Diakité, Álex Fernández; Rubén Sobrino, Javier Ontiveros, de la Rosa; Chris Ramos. CD Castellón Gonzalo; Vertrouwd, Alberto Jiménez, Chirino; Calavera, Zarfino, Israel Suero, Cala; Obinna, Raúl Sánchez, Markanich.

Lo que funciona no se toca. Ese es el lema de Gaizka Garitano, que ha alineado a los mismos once futbolistas que fueron titulares en El Sardinero y que lograron tres puntos fundamentales ante el Racing de Santander. El Cádiz CF recibe al CD Castellón y lo hará con el mismo aroma, ya que el técnico vasco, tal y como deslizó en la rueda de prensa previa al partido, no ha realizado modificaciones y confía, a nivel de nombres, en el mismo planteamiento.

Aparece el uruguayo Brian Ocampo en el banquillo, que vuelve a una convocatoria tras unas semanas de baja por lesión. Al igual que Roger Martí, ya están disponibles para Gaizka Garitano. Por parte del Castellón, Johan Plat apuesta por un once bastante ofensivo para tratar de conseguir la tercera victoria consecutiva en el conjunto albinegro.