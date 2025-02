Garitano: «Seguimos teniendo pocos puntos, no somos más ni menos que nadie»

Calma y tranquilidad, que sigue pensando el pésimo inicio de temporada del Cádiz CF. Es un poco lo que Gaizka Garitano trata de transmitir tras ver como su equipo suma nueve jornadas sin perder y poco a poco se ha ido acercando arriba. El entrendor vasco asume esa buena racha pero durante su comparecencia de prensa manda varios mensajes de calma y tranquilidad. No quiere que nadie se venga arriba, por más que la afición comience a ilusionarse.

«El equipo está en un buen momento pero no hemos hecho nada. Hay que seguir y mejorar, nos queda mucho por hacer y tenemos pocos puntos aún. Tenemos que seguir ganando», recuerda el entrenador.

Garitano entiende que es mucho conseguir una victoria en El Sardinero, sobre todo por hacerlo como lo hizo el conjunto cadista. «Ganar en un campo así te da confianza pero no demasiada para pensar que hemos hecho algo. Hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo, no somos menos que los rivales y les podemos ganar. No podemos perder la humildad, el día que hagamos las cosas regular no vamos a ganar. El día que pensemos que hemos hecho algo no ganaremos a nadie. El grupo en esos aspectos es bastante humilde y lo que tenemos que hacer es seguir desde ese punto de vista y no creer que somos más que nadie«, destaca el vasco.

El domingo recibe a un Castellón que llega tras dos victorias consecutivas. «Vamos en buen momento ante un rival que también lo está. Es el equipo más especial de la categoría, el más atractivo y ofensivo. Un equipo que está revolucionando la manera de jugar, algo que es interesante. Hay que tratar de parar sus fortalezas y aprovechar los defectos. Nos tenemos que preparar para un partido diferente y un encuentro que será difícil y complicado», señala.

La victoria de la semana pasada lo que sí demuestra es que este equipo está preparado para competir al máximo nivel en Segunda. «Si le hemos ganado al Racing en su casa es que podemos competir contra todos. A nivel clasificatorio estamos a la misma distancia del 'play off' que del descenso. Hay que seguir haciendo las cosas paso a paso y entendiendo que tenemos que hacer muchas cosas bien durante los partido. No nos vamos a creer menos que nadie pero tampoco más», apunta.

«El equipo tiene que seguir mejorando. No por estar ganando ya creemos que lo hacemos todo bien. El balón parado defensivo es algo que tenemos que mejorar mucho, por ejemplo», reconoce el míster cadista.

Recupera para el partido de este domingo a un Brian Ocampo que «debe esperar su oportupnidad. Ocampo está bien y ahora tiene que esperar. No le voy a quitar el puesto a nadie que se ha ganado el puesto. Ocampo tiene que aportar desde donde le toque. Muchos jugadores que salen desde el banquillo dan mucho y deciden encuentros o aguantan marcadores. El fútbol se ha convertido ahora en 16 jugadores, un futbolista bien aprovechado media hora es más importante que el que ha jugado 60 minutos. Tratamos de hacer cambios pronto para refrescar el equipo y darle utilidad a los jugadores que salen desde el banquillo«, explica en referencia a los cambios en los partidos y la importancia del banquillo.

Una de las claves de la recuperación del Cádiz es el paso adelante de muchos jugadores, algo que valora Garitano. «En el fútbol prima lo colectivo por encima de lo individual. Tenemos que ser un grupo unido. Muchos futbolistas que están jugando poco y están comprometidos. El otro día Zaldua vomitaba en el descanso y no me dijo que no pudiera jugar. Los que están saliendo lo están haciendo bien. El futbolista que entra desde el banquillo puede hacerlo entre unas cosas y otras con el descuento más de media hora por eso es importante que no lo haga con mala cara«, concluye.

