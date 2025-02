Johan Plat: «Hemos controlado el partido en la segunda parte»

El entrenador holandés Johan Plat analiza el choque de su equipo en un estadio «muy complicado», entendiendo que el Castellón mereció marcar en alguna ocasión clara de la que gozó, sobre todo en una segunda parte de más dominio visitante.

«Hemos controlado el partido, sobre todo en la segunda parte. Estoy contento con la actuación del equipo en un campo complicado aunque no me puedo ir feliz por el empate. No es fácil competir en este estadio por el ambiente y la presión de la gente», reconocía el técnico holandés.

Plat no ocultaba que su equipo sabía que tipo de Cádiz se podía encontrar en Carranza. «Nos habíamos preparado para diferentes escenarios de partido aquí. Creo que hemos estado bien a nivel defensivo y eso nos ha ayudado. Sabemos que los equipos nos presionan fuerte arriba y solo hemos regalado dos contras en todo el partido», concluía