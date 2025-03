El posible once del Cádiz CF en La Rosaleda ante el Málaga

El Cádiz CF visita al Málaga CF en La Rosaleda (domingo, 16.15 horas) y lo hará con cambios en su alineación. Algunos obligados y otros por decisión técnica.

En la línea defensiva no podrá estar Iza ni Fali, sancionados, mientras que arriba hará modificaciones Gaizka Garitano tras el último fiasco en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

La portería

Una semana más y sin novedades en la portería porque David Gil es titular y Caro es suplente. Nada nuevo.

La defensa

La línea defensiva del Cádiz CF se verá alterada en La Rosaleda.Iza y Fali no podrán jugar por sanción. El lateral derecho portuense, fijo en las alineaciones, tiene que cumplir ciclo de amonestaciones. El defensa central valenciano, que entró por sorpresa en el once ante el Albacete, fue expulsado. El relevo natural de Iza es Zaldua y el de Fali es Kovacevic.

Asimismo, Víctor Chust seguirá siendo el otro central y volverá a tener a Kovacevic como compañero, mientras que Mario Climent viene siendo el habitual en el lateral izquierdo. Ahora bien, tampoco se puede descartar que Gaizka Garitano ponga de inicio a Matos, al que puso en liza durante los segundos 45 minutos en el Estadio Carlos Belmonte debido a la floja actuación de Mario Climent ese día.

El centro del campo

Moussa Diakité es el único que parece fijo en el centro del campo en estos momentos. De hecho fue el mejor en Albacete, donde el Cádiz CF estuvo completamente desconocido.

La otra plaza la venía ocupando Álex en las últimas semanas, aunque Rubén Alcaraz ya tuvo minutos en tierras manchegas y no se descarta que entre de inicio. Por detrás en la lista aparecen Fede San Emeterio y Gonzalo Escalante, otrora importantes y ahora secundarios en este Cádiz CF.

Las bandas

Visto lo visto en el Estadio Carlos Belmonte, lo más lógico es que el entrenador del Cádiz CF se deje de experimentos y apueste por lo que le iba bien. Es decir, Sobrino en la derecha y De la Rosa en la izquierda. Y es que preocupa bastante el nivel que viene demostrando Brian Ocampo en los últimos encuentros.

La delantera

Javi Ontiveros va a jugar sí o sí en su vuelta a La Rosaleda. El exmalaguista ya marcó los dos goles del Cádiz CF al Málaga CF en la primera vuelta, aunque entonces estaba más pegado a la banda. Ahora aparecerá con movilidad por detrás del punta y seguirá siendo el futbolista más buscado por unos y temido por otros. Cierto es que no se vio al mejor Ontiveros en Albacete, pero es tan sólo un pequeño lunar en una temporada para enmarcar a nivel individual.

Arriba parece natural que Gaizka Garitano vuelva al delantero único y no pruebe con dos delanteros. En ese caso gana enteros Chris Ramos para ser titular porque Carlos Fernández no está fino y Roger Martí no está para 90 minutos. Mwepu, por su parte, sigue en el dique seco.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

David Gil; Zaldua, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent o Matos; Moussa Diakité, Rubén Alcaraz; Sobrino, Ontiveros, De la Rosa; y Chris Ramos.