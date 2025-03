El Cádiz CF busca al 'soldado' Brian Ocampo

Brian Ocampo no cuenta con el protagonismo que se esperaba de él.

Brian Ocampo está pasando de puntillas por LaLiga Hypermotion. El extremo uruguayo, que estaba llamado a ser uno de los puntales del Cádiz CF en Segunda y uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría de plata, no está respondiendo a las expectativas creadas.

El charrúa, con contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2026, cuenta con números muy discretos esta temporada. Un jugador llamado a marcar las diferencias apenas ha marcado un gol esta temporada. Fue el 1-0 que dio la victoria ante el Burgos en la vigésima jornada liguera.

Pero no se trata únicamente de marcar, ya que Brian Ocampo no es un goleador al uso, también entran en juego otros factores en los que el futbolista uruguayo no está respondiendo como se esperaba.

Brian Ocampo marcó su único gol de la temporada ante el Burgos. FRANCIS JIMÉNEZ

Su participación está marcada por la irregularidad. A fin de cuentas, Brian Ocampo nunca ha sido el jugador que prometía en su primera temporada en el Cádiz CF. Entonces, con el equipo en Primera, estaba empezando a despuntar cuando sufrió una grave lesión. El curso siguiente, que fue la temporada, la pasó prácticamente en blanco, disputando apenas 300 minutos en un campeonato para olvidar en todos los sentidos.

Asistencias y regates completados

Cierto es que esta temporada es el segundo máximo asistente del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion con tres asistencias, únicamente superado por Ontiveros, con cinco. También es el sexto jugador que más regates completa en la categoría (43), dos menos que Ontiveros y ni la mitad que el deportivista Yeremay Hernández.

A fin de cuentas, datos que están ahí pero que son bastante mejorables por un futbolista del que se esperaba muchísimo más. Sobre todo esta temporada en una categoría inferior.

Y no es porque no haya jugado. Y es que Brian Ocampo ha sido habitual en los esquemas de Paco López y empezó siéndolo también con Gaizka Garitano hasta que se lesionó a principios del mes de febrero en Zaragoza. Ese percance le hizo perderse dos encuentros y después, a su vuelta, ya no ha vuelto a ser titular. Ahora es De la Rosa el que ha ocupado el sitio.

Brian Ocampo, que llegó a desplazar a Ontiveros de posición para que ambos pudieran jugar juntos, no tiene ahora sitio de inicio en el equipo. Frente a Castellón y Albacete ha contado con algunos minutos, pero en ninguna de esas citas ha sido relevante. Más bien todo lo contrario.

Brian Ocampo junto a Javier Ontiveros. ARABA PRESS

Es más, Brian Ocampo ha perdido la titularidad y lo que es peor, también ha perdido el protagonismo. Está desaparecido en combate cuando entra en el césped. En el Estadio Carlos Belmonte se pudo ver la última prueba de un jugador que no es resolutivo.

Casi 1.600 minutos en los que apenas ha jugado de principio a fin cuatro encuentros en toda la temporada. Definitivamente, el uruguayo no ha sido el líder que se esperaba para volver a Primera.