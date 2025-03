Garitano pide calma: «Venimos de una situación más complicada de lo que la gente cree»

Gaizka Garitano trata de mandar un mensaje calmado y tranquilizador. Sabe que la derrota en Albacete ha hecho daño y sin dejar de reconocerlo entiende que su equipo venía de una buena racha y ahora tiene que volver a recuperarse. Todo sin olvidar el contexto: cuando él llegó al equipo cadista estaba cuarto por la cola y en descenso. ¿Hay que exigirle más a Garitano? Debate con un análisis profundo.

«En esta categoría cualquier equipo te puede ganar si no estás bien. En la segunda parte no estuvímos bien, hemos hecho autocrítica y corregir los errores. Hemos tenido diez jornadas de buenos resultados. Esa derrota nos tiene que servir para los próximos partidos», reconoc el entrenador por la derrota en Albacete.

Garitano trata de explicar un traspiés que ha hecho daño. «Se puede achacar la falta de actitud y lo que sea pero el equipo corrió como siempre. Estuvimos desacertados en todo con errores que no solemos cometer. La derrota fue merecida y no estuvimos a la altura del choque. Hubo cosas que hablamos durante la semana que no cumplimos. Tenemos que hacer un partido mucho mejor en Málaga para sacar algo positivo«.

Aviso a navegantes del entrenador y de cara a sus jugadores. «En esta catregoría nos puede ganar cualquiera. Somos un buen equipo y cuando estamos bien ponemos en muchos aprietos a los rivales pero si no lo hacemos sabemos que puede ser muy complicado sacar partidos adelante».

A la hora de exigir, Garitano sabe que el Cádiz debería estar más arriba pero su equipio estaba en la auténtica miseria clasificatoria cuando él llegó y eso le sirve al entrenador para plantarlo como un escudo ante derrotas como las del otro día. «Yo cuando llegué el equipo estaba en descenso en la jornada 18. Porque hemos perdido un partido y vemos que el ascenso se pone lejos no lo entiendo. Tenemos que ponernos en situación de la realidad. Cuando estás en descenso casi a la mitad de la temporada no es fácil y luego no podemos estar en ascenso porque no podemos ganar todos los domingos. Ahora tenemos que espabilar para estar más cerca de arriba que de abajo. Hay que ir partido a partido y entender que ganar te acerca arriba y perder abajo. Lo que haces en el campo te va llevando a la clasificación. Sabemos de donde venimos también y no podemos«, destaca.

Al respecto, Garitano desvela que «el equipo estaba en una situación mucho más complicada de lo que la gente piensa. Estábamos en descenso y éramos parte de los que estábamos abajo. Hemos reaccionado, venimos de un mal partido y ahora tenemos que volver a ganar».

Los cambios no han funciado en las últimas semanas

Con todas estas premisas, ¿qué hay que pedirle al equipo? «El nivel de exigencica tiene que ser alta porque somos el Cádiz en Segunda División. Soy el primero que pone mi nivel de exigencia alta y el que pasa una semana jodida cuando perdemos en Albacete. Pongo el listón alto pero que venimos de una situaicón de diez partidos buenos y ahora toca levantarse», reconoce Garitano.

La derrota del otro día coincidió con un Ontiveros que no estuvo en su mejor nivel. «Puede ser que Ontiveros tape con su calidad carencias del equipo porque es decisivo pero también son futbolistas cuyas carencicas tapan otros compañeros. Esto es un equipo rodeado de trapecistas y curreleas, ser un equipo sólido».

Respecto al rival de este domingo, Garitano espera un choque muy complicado ante un equipo que va a poner en muchos aprietos al Cádiz. «Veo bien al Málaga. Tienen muchos jugadores de calidad y es un equipo que juega bien. En casa siempre dominan los partidos, son muy ofensivos. Tenemos que hacer un buen partido y estando bien tenemos armas muy buenas. Siempre me ocupa el contrario pero más mi equipo«.

Uno de los males del Cádiz ha sido que los cambios no han surtido efecto en los últimos choques. «Hoy en día el fútbol son también los que entran desde el banquillo. Muchas veces los encuentros los deciden los suplentes y es verdad que llevamos un partido que con los cambios no mejoramos. Es algo que no ha pasado siempre y en las últimas semanas nos está pasando de forma negativa», concluye.