¿Se la vuelve a empezar a jugar otra vez Garitano?

A doce puntos de los puestos de 'play off' y siete por encima del descenso, la cosa para el Cádiz CF pinta muy clara de aquí al final de la temporada: aburrimiento. A falta de un milagro o de una tragedia, el conjunto que entrena Gaizka Garitano está anclado en tierra de nadie en una categoría que por lo igualada que es, precisamente, no hace otra cosa que augurar tranquilidad aunque con esa pizca de sopor que tiene el que va a un juego sin nada que jugarse más que el tiempo.

Sin embargo, sí que dentro de este Cádiz CF hay una persona que se juega mucho, independientemente de que tenga contrato para lo que resta de temporada y un año más. Y no, no es que Manuel Vizcaíno esté pensando nada raro ya que lo más probable es que Garitano cumpla su contrato y, al menos, comience en el banquillo amarillo la próxima campaña 25/26. Pero, ¿cómo la comenzará? Eso es lo importante.

A esta triste, y va camino de desesperante temporada, le queda un mundo por delante y a menos que los hombres de Garitano se peguen muchos tiros en el pie lo más lógico y normal es que el campeonato avance sin demasiadas oscilaciones en la clasificación. Vendrán sus victorias en casa, más empates y las consabidas derrotas que deberá sufrir un equipo que apenas ha cambiado de jugadores con el mercado de invierno y que simplemente mejoró gracias a las eficientes manos de un técnico responsable con lo que había que hacer, que no ha sido otra cosa que proteger a un portero y a una defensa que no son para ascender, aunque tampoco deberían ser para bajar.

El caso es que quién va a aguantar esto. Pocos y muy pocos. Vendrá el buen tiempo y meterse en un 'fregao' de dos horas en Carranza para ver el enésimo choque sin chicha ni limoná va a estar al alcance de solo aquellos a quienes se les haya caído todo tipo de planes, incluso el de recoger a la suegra o al cuñado.

Cambio de objetivo

Por eso mismo, Garitano debe cambiar su objetivo, que hay que insistir en recordar que para él solo ha sido y es salvar la categoría. No obstante, hasta él debe comprender que vender ese discurso a una afición que viene de la elite es, cuanto menos, discutible. Por eso, el técnico bilbaíno deberá hacer un esfuerzo por darle la vuelta a ese objetivo de la salvación para cambiarlo por otro una mijita más interesante, que no onírico. Sobra decir, y con razón, que él está cumpliendo con creces la meta que se ha ido poniendo desde su llegada. Y esa no ha sido otra que sacar cuanto antes al equipo de la lucha del descenso, algo que ha conseguido pero que de no ser por los tres muertos que ya caminan hacia Primera RFEF, y a la espera o no del Eldense, aún podría estar sufriendo el fuego de la persecución.

Por eso mismo, la lógica dice que si a sus jugadores no les da por repetir la desidia mostrada en el Carlos Belmonte, este Cádiz CF caminará con tranquilidad por la tabla media de la clasificación y he aquí el problema: hay formas y formas de caminar y en esas formas se cierra el interés y el futuro de Gaizka Garitano.

Por descontado, a Garitano no se le va a pedir que juegue como los ángeles con un equipo incapacitado para ello, pero sí que se le va a exigir una manera clara de progresar en el juego que quiere seguir implantando para el año que viene comenzar la temporada con unos signos identificativos que, además, gusten a la afición.

De no ocurrir eso, sino lo contrario, el clima en Carranza podría ser realmente asfixiante dados los meses que aún quedan por echar el telón. Sin duda, ir a ver a un equipo que no se juega nada ya cuesta, pero hacerlo con el añadido de que no juega a nada sería directamente prescindible. Así que por delante a Garitano le quedan no pocos objetivos. El primero de ellos es que la desilusión o la falta de intensidad no vuelva a entrar en ese vestuario. El segundo sería interesante que se marcase un patrón de juego con el que querrá ser un Cádiz CF más atractivo y con el que, por qué no, dar algunas tardes de divertimento a la sufrida parroquia amarilla.

Del clima que Garitano y sus chicos dejen a final de temporada dependerá muy mucho que la afición llegue a la pretemporada ilusionado con un entrenador que aunque solo ha conseguido salvar la temporada lo ha hecho con juego y con goles que han endulzado lo que iba a ser vinagre. Y de ese clima se beneficiará el entrenador. Ni que decir tiene que todo lo contrario sucedería si el equipo se le va de las manos, si los jugadores desconectan con la permanencia ya asegurada y con una grada que podría ir más al fútbol para censurar a sus jugadores que ha animarlo. Sí, lo que queda de Liga va a ser eterna, pero hay formar y formas de transitarla y estará en Garitano da con la que mejor le venga a él, que será la de todos. Garitano se la vuelve a empezar a jugar.

Más temas:

Cádiz CF