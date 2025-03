Este Cádiz CF no reacciona

Y al undécimo partido, perdió. Diez encuentros invictos llevaba el Cádiz CF con un entrenador que lo sacó del descenso pero que no lo va a poder llevar donde muchos cadistas sueñan. Es cierto que los sueños ya quedan lejanos. Concretamente, muchos de ellos se evaporaron al mismo tiempo que no se superaba al Castellón, que pudo incluso llevarse el partido tras una segunda parte en la que los amarillos comenzaron a notar los efectos de la pájara que se confirmó el pasado domingo en Albacete.

El atasco en el que entró ante el conjunto de La Plana evidenció que venía una cuesta muy empinada y esta se presentó en forma de derrota en el Carlos Belmonte, donde el Cádiz CF se pareció demasiado al otro que entrenaba Paco López.

El reconocimiento a Gaizka Garitano lo tiene merecido dado que con mucho trabajo y tesón ha conseguido alejar de alejar al conjunto amarillo del temor más que real del descenso cuando este se encontraba en manos de su antecesor en el cargo. Dicho eso, el empate ante el Castellón marcaba el límite de un once que sucumbió ante el Albacete, con objetivos de permanencia.

Pocas dudas ha ofrecido Garitano desde su llegada, sin embargo, sí que ha dejado algunas. Algunos cambios, planteamientos o situaciones de los partidos que no ha sabido manejar han sido algunos de sus borrones. Y a todos ellos se ha sumado desde la pasada derrota en tierras manchegas otro como la falta de reacción ante un resultado adverso.

De hecho, dentro de los diez partidos que llevaba dirigidos hasta el del pasado domingo se daba la circunstancia que su Cádiz CF nunca se había puesto por debajo del marcador. Hasta que el Albacete se adelantó comenzada la segunda mitad y gracias a un error de bulto en la salida de David Gil. De ahí en adelante, la nada.

Hay que remontarse a tiempos de Cervera para recordar cuando este Cádiz CF no tenía un plan B. Es más, era hasta el propio entrenador -hoy del Tenerife- el que se sinceraba ante la prensa en los días previos a la primera eliminatoria de 'play off' ante el Racing de Ferrol recordando que su equipo no tenía trabajado un plan B en el caso de que verse por debajo en el marcador. Eso sí, el trabajo se centró en bordarlo porque en aquel mítico ascenso el Cádiz CF nunca se puso perdiendo en ninguno de los seis felices encuentros disputados ante los ferrolanos (0-0 y 1-2), el Racing de Santander (1-0 y 0-1) y Hércules (1-0 y 0-1).

Años después, Garitano estaba consiguiendo otra proeza en sus diez primeros partidos y en los que sumó cinco empates y cinco victorias que hicieron albergar esperanzas en una afición que se chocó con la realidad en Albacete, donde no hubo plan B.

