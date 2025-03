El debate de la semana en el Cádiz CF: ¿quiénes deben ser los centrales titulares?

Una pregunta está presente últimamente en el entorno cadista: ¿quiénes deben ser los centrales titulares del Cádiz CF esta temporada?

Gaizka Garitano tiene cinco opciones para cubrir dos puestos, que son los que habitualmente suele utilizar para ocupar esta zona del rectángulo de juego. Ahora bien, de esas cinco opciones nada más que ha utilizado dos hasta bien avanzada la segunda vuelta liguera, sin contar ya con Glauder, que no forma parte de la primera plantilla del Cádiz CF.

Víctor Chust

El central indiscutible en este Cádiz CF es Víctor Chust. El valenciano ya ha superado la barrera de los 2.500 minutos de juego oficiales esta temporada, siendo titular en los 29 encuentros que ha disputado hasta la fecha. Ha sido fijo para Paco López y también lo es para Gaizka Garitano. Y eso que durante la primera vuelta ha estado a un nivel bastante bajo, recuperándose de manera notable con la llegada del entrenador vasco. Sin lugar a dudas, Víctor Chust es uno de los jugadores que más ha crecido con el actual entrenador, aunque en el Carlos Belmonte no estuvo especialmente fino. Es el líder de la zaga.

Víctor Chust, central del Cádiz CF. ARABA PRESS

Fali

Los otros dos centrales que están contando con minutos son Fali y Bojan Kovacevic. El 'Titán' ha jugado algo más que el serbio (1.500 minutos frente a casi 1.200 minutos), pero el rendimiento del balcánico ha sido bastante mejor en líneas generales. Ahí están los números y las sensaciones. Por eso se genera un debate.

Fali, que el pasado mes de diciembre fue renovado hasta 2028, no está pasando por un buen momento. Cierto es que empezó a mejorar al llegar Gaizka Garitano, que dio confianza y situó en el once titular al valenciano. Sin embargo, en sus dos últimas apariciones como titular ante Cartagena y Albacete no ha estado acertado. Sufre bastante cuando el equipo juega más lejos de su área e incluso ha tenido sus conflictos con la afición de la que antes era un ídolo.

El 'Titán', por lo pronto, no podrá estar en La Rosaleda ante el Málaga al ser expulsado en Albacete.

Fali, central del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Kovacevic

Kovacevic, que llegó siendo un completo desconocido, no debutó hasta el encuentro en Eibar. Todo se achacaba al proceso de adaptación y a sus problemas con el idioma. Después se afianzó en el once de Paco López en detrimento de Fali.

Sin embargo, la llegada de Gaizka Garitano envió al serbio a la suplencia hasta que pudo recuperar la titularidad, volviendo a hacerse fuerte y completando actuaciones sobresalientes como la de La Romareda ante el Zaragoza. Sin embargo, el técnico vasco sorprendió dejando fuera de la alineación al serbio frente al Cartagena y, sobre todo, en Albacete. Sin él parece que Víctor Chust no es el mismo.

Bojan Kovacevic, central del Cádiz CF. ARABA PRESS

Iker Recio y Luis Hernández

Luego aparecen Iker Recio y Luis Hernández, las dos incorporaciones invernales de este Cádiz CF. El primero, jugador de futuro procedente del Antequera, todavía no se ha estrenado.

Iker Recio, central del Cádiz CF. NACHO fRADE

El segundo ha vuelto a tener ficha tras una primera vuelta en el dique seco. El problema es que todavía no está recuperado y no puede ser el defensa solvente de antaño. Y es que en condiciones normales, tanto Luis Hernández como Fali serían muy importantes en este Cádiz CF. Ya lo demostraron con creces.

Luis Hernández en un encuentro con el Cádiz CF en la temporada 2022/2023. EFE

Esta semana el debate de LA VOZ y CANAL AMARILLO gira en torno a esta pregunta. Para responderla están tres jóvenes periodistas gaditanos que vienen pegando fuerte y están al día de la actualidad del Cádiz CF. Son Beni Arroyo (As y Radio Cádiz - Cadena Ser), Jesús Aljama (Radio Sevilla - Cadena Ser y antes en Radio Marca Cádiz) y Pepe Ortega (LA VOZ).

Aquí puedes conocer sus impresiones. ¡Dale al play!