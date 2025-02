Cádiz CF: Rectificar es de sabios... y de Garitano

Rectificar es de sabios, y también de Gaizka Garitano, que lleva unos números inmaculados desde que ha llegado al Cádiz CF y está dejando en muy mal lugar el trabajo dejado por Paco López, que ya tendrá que dar las explicaciones oportunas para argumentar los motivos de su desastroso paso por Carranza y después de una carrera tan acreditada como la que llevaba.

Seguramente, uno de los motivos -más allá de la plantilla que supuestamente le prometerían antes de firmar- de ese adiós tan prematuro del técnico de Silla fue su encabezonamiento en morir con las botas puestas, es decir, fiel a sus ideas, que no eran más que las peores que se podían dar un equipo más que vulnerable de centro del campo hacia atrás. Paco López se empeñó jornada tras jornada en hacer la casa por el tejado y el final fue el que fue.

En cambio, la llegada de un entrenador pragmático y decidido cambió las cosas y donde antes todo era negro ahora es luz. Pero el arranque no fue del todo ilusionante tras dos empates y una victoria agónica en el debut de Garitano ante el Albacete y tras un penalti materializado por el mismo jugador que lo había forzado, Chris Ramos. Si aquel encuentro no se diferenció mucho de los anteriores con Paco López, peor fue el siguiente (1-1) ante el Burgos, también en casa. Algo mejor resultó ser el tercero en Almería (1-1), si bien el encuentro se pudo tanto perder como ganar, en definitiva, como muchos con Paco López.

No fue hasta el primer encuentro de 2025 que el Cádiz CF de Garitano se mostró como lo está haciendo desde entonces. Y es que los primeros encuentros y finales del año pasado tanto el sistema empleado como los hombres que lo defendían no distaban mucho de lo que ya se veía con Paco López en el banquillo. Las sensaciones eran parecidas. Y tuvo que llegar el parón navideño, ampliado en una semana por la eliminación copera, para que el nuevo técnico hiciera esa pretemporada que su antecesor tiró a la basura. Efectivamente, los cambios comenzaron a notarse y por primera vez la afición gaditana comenzaba a entender lo que le quería decir su equipo. Año y medio después, el Cádiz CF recuperaba un patrón de juego bajo un 4-2-3-1 que es el que ahora sigue dominando.

Lo primero que cambió Garitano es al jugador por el que circula el juego de este Cádiz CF. El vasco priorizó la pierna derecha de Ocampo para entregarle la banda izquierda, de donde desalojó a Ontiveros para ponerlo como mediapunta, donde es mucho más influyente y más jugador. Comenzó tirándolo a la banda, pero tras evaluar las prestaciones y calcularlas se percató de que pese a que él también lo quería por la banda, el equipo y hasta el propio malagueño, salían ganando todos. La mejor prueba sucedió en Zaragoza, donde Ocampo se marchó retirado dejando otra vez la banda izquierda a Ontiveros. El resultado fue que los maños se hicieron con el control del partido y el Cádiz CF bajó enteros en su dominio territorial dentro de un encuentro que acabó en tablas sin goles.

En ese mismo encuentro, y con el mercado de invierno aún abierto, Garitano seguía dándole los minutos de la basura a un chaval que también le ha hecho cambiar de opinión porque se lo ha ganado en el campo. José Antonio de la Rosa estaba llamado a ser moneda de cambio con alguna cesión en este mes de enero pasado, y es por eso que seguramente Garitano no le daba más minutos dado que con ello quería llamar la atención de una directiva que le ha quitado a Iván Alejo para no traer recambio alguno. Finalmente, el canterano se ha quedado y está aprovechando la lesión de Ocampo para discutirle la titularidad tras no haber contemplado Garitano esa opción en sus primeras semanas como entrenador.

Otro cambio significativo es el de Fali, al que ha mandado a la reserva dado el buen nivel que está dando Bojan Kovacevic. Sin embargo, en el encuentro ante el Cartagena resultó sorprendente la titularidad del primero en detrimento del segundo. La argumentación de Garitano fue la salida de balón del equipo ante un equipo departamental que supuestamente iba a presionar muy arriba. Una vez pasado ese encuentro, Fali volvió al banquillo y Kovacevic a la retaguardia junto a un Víctor Chust que ha vuelto a crecer una enormidad con el nuevo inquilino del vestuario amarillo.

El caso de Álex Fernández también resulta llamativo después de escucharle decir a Garitano que lo ve más como mediapunta que como mediocentro. Pues bien, se está dando cuenta que el madrileño sigue tirando de galones en el centro del campo y ante la baja de Alcaraz no ha dudado en ponerlo en una demarcación donde antes no lo veía tan claramente. Además, la indudable implicación del pelirrojo le da un plus a un equipo donde la mediapunta está totalmente vetada para todo aquel que no se llame Javier Ontiveros.

Por último, también ha cedido ante los números y el derroche físico de Chris Ramos, que lleva dos partidos jugando de inicio por delante de Carlos Fernández, el favorito inicial de Garitano a pesar de su falta de gol. La irrupción del gaditano ha vuelto a cargarse un tablero del que muchos aún desconfían de su anterior ausencia.

Como se ve, las rectificaciones de Garitano son meditadas y, en su mayoría, acertadas. Sabe que el equipo aún está en construcción y que los cambios se seguirán haciendo a beneficio de un equipo que suma y suma partidos sin perder desde la llegada de un sabio.