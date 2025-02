Kovacevic, un central en ciernes para un Cádiz CF que se plantea su futuro

La media explosión de Bojan Kovacevic ha cogido a muchos cadistas desprevenidos y no es para menos después de ver cómo la defensa de Paco López hacía aguas por todos lados y el técnico de Silla rechazó de forma constante la inclusión de un defensa al que se le estaba poniendo de manera descarada la etiqueta de bulto sospechoso. Pero no era tan así la lectura. De hecho, no lo es. El joven serbio de 20 años es ahora titular de un Cádiz CF que va a más con él en la defensa mientras que su exentrenador descansa en casa, en paro.

Nacido en Užice, el defensor serbio se formó en el FK Cukaricki, con el que disputó la Superliga serbia y la UEFA Conference League. Posteriormente, el pasado curso fue adquirido por el Partizan de Belgrado, con el que llegó a participar en la fase previa de la UEFA Champions League. Y fue precisamente el histórico equipo yugoslavo el que decidió cederlo una temporada al fútbol español para comprobar cómo se desenvolvería un jugador prometedor por el que el Cádiz CF tendría que pagar 1,5 millones de euros en el caso de que ejecute al final de temporada la opción de compra que recae sobre él. Hay dudas.

Y es normal que las haya. Aunque sin sentido, la eterna suplencia a la que le abandonó Paco López no solo debe responder a un capricho del entrenador valenciano. Por supuesto que no. El motivo sería futbolístico y hasta se puede apreciar en gran medida desde que Garitano ha llegado al equipo amarillo. Sin duda, el empeño de Paco López se construir un equipo con apego al balón, asociativo y que mande con la pelota en los pies desde que la tiene su portero no contribuye demasiado a exaltar las virtudes de Bojan, que ahora disfruta de la titularidad desde que tiene un nuevo jefe que le pide que no se complique en exceso.

Un detalle de 'banquillazo'

La prueba más evidente de que las carencias técnicas de Kovacevic se pudieron confirmar en el pasado encuentro en casa ante el colista Cartagena, que venía a Carranza con la fama de presionar en bloque alto para complicar la salida de balón de la defensa cadista. Pues bien, aquel día el Cádiz CF volvía a su estadio tras empatar sin goles en Zaragoza y después de ver un soberano partido de Kovacevic, que se erigió en uno de los mejores de ese día. Atento al cruce, apoyando coberturas, imperial en el juego aéreo y contundente en todas sus acciones, el zaguero serbio se exhibió en La Romareda confirmando que estaba en su mejor momento. Sin embargo, al siguiente encuentro Garitano lo deja en el banquillo a beneficio de Fali. Las razones de ese cambio fueron que prefería contar con un defensa más experto y con mejor manejo del balón que el jugador cedido por el Partizán, que, eso sí, volvió a ser titular en El Sardinero.

La pregunta es bien sencilla. ¿Qué hará el Cádiz CF el próximo 30 de junio cuando el club serbio pregunte si el chaval tiene que hacer las maletas o no? Ahora mismo, la decisión no está tomada aunque sí se contempla dada la mejoría que está teniendo a la mano de Garitano, un entrenador que todo indica que cumplirá el año que le queda de contrato. Pero, ¿es un un kilo y medio algo desmesurado por un defensa que no tiene entre sus mejores cualidades su desplazamiento y toque de balón? Se verá. Joven, desde luego, es.

