Cádiz CF: ¿Por qué ahora bien y antes mal?

Qué verdad es esa que dice que no es lo mismo que lo diga uno a que lo diga otro. También el momento es importante, pero la realidad queda reflejada con lo que está pasando ahora que hay buenos resultados a cuando no los había. Entonces, la masa, siempre tan puñetera, no atendía a razones pese a que se las estuvieran dando con la máxima claridad posible. Sí, en efecto, fue Iván Alejo el primero que diagnosticó el mal que le aquejaba al Cádiz cuando dijo algo parecido a que se creían el Real Madrid o Barcelona de Segunda. Entonces, todo fueron palos para un jugador que le puso el cascabel al gato. Lejos de escucharle, el ruido se hizo más grande y el entrenador acabó en el disparadero y el autor de las palabras también.

Al tiempo, y con la llegada de Garitano y su buena labor, esa sensación que, según Alejo, experimentaba el vestuario, era una verdad como una catedral dada las palabras que en las últimas semanas se están escuchando salir de boca de los que fueron sus compañeros. El último en hacerlo ha sido uno de los mejores jugadores del momento y, sobre todo, el que más ha notado la buena mano de Garitano en su rendimiento, el central Víctor Chust, que este pasado jueves ha estado en el restaurante La Bodega para participar en la tertulia de Radio Marca Cádiz.

El defensa comenzó hablando, precisamente, de ese cambio en la mentalidad que se ha producido en el vestuario desde la marcha de Paco López. «La mentalidad es otra. Los resultados acompañan y cuando pasan estas cosas, todo es más fácil», comenzó diciendo.

«Dentro del vestuario somos un grupo unido que habla las cosas con sinceridad. No éramos conscientes de la competición en la que estábamos», manifestó para reflejar lo que se ha pensado siempre dentro de ese vestuario y por lo que Alejo recibió muchas críticas al ser el primero en exteriorizarlo con toda humildad y sinceridad cuando nada más que estaba poniendo sobre la mesa la dura realidad de un equipo que ha comenzado a sentirse de Segunda con Garitano y su juego.

Y siguió. «Con nombres no se ganan partidos. Lo importante es darle la vuelta a ese revés inicial de realidad», culminaba.

Seguramente, la rémora de un inicio de temporada tan penoso restará opciones de ascenso al conjunto amarillo, por eso cuesta tanto recordarlo. «Ha sido un inicio de temporada raro. Los jugadores lo pasamos mal. La gente ha cambiado con nosotros, todos vamos a una y en los momentos difíciles somos capaces de sobreponernos. En Santander los que estaban nos dieron fuerza y se les escuchaba más que a los aficionados locales»

No hay que ser un lumbreras para percatarse de que el cambio de entrenador y de método ha sido la única clave para este cambio de inercia. «Garitano fue muy claro en lo que le gustaba tácticamente y como grupo. Hizo mucho hincapié en lo importante que era ser una familia. Nos ha mejorado lo que hacíamos bien y ha trabajado lo que hacíamos mal. Sabemos que nadie es más importante que otro y hemos ganado en humildad».

Pues eso. ¿Por qué ahora bien (sin enfermedad) y antes no (en plena depresión)?