Garitano sorprende con Fali en el Albacete - Cádiz y el 'Titán' no está a la altura

Fali no es hoy por hoy el jugador que encandiló al cadismo. El valenciano está lejos, muy lejos de su mejor versión, y otra vez volvió a quedar claro esta temporada. Ahora en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete.

Si sorprendió la apuesta en tierras manchegas por dos delanteros centros (Chris Ramos y Carlos Fernández, teniendo uno de ellos que adaptar su posición) cuando Garitano estaba sacando óptimos resultados con un único punta nato, tanto o más sorprendió ver a Fali en el once titular en lugar de Kovacevic.

El central balcánico se había ganado el puesto a pulso gracias a sus notables actuaciones. Salvo frente al débil Cartagena, Kovacevic disputó los 90 minutos ante Mirandés, Zaragoza, Racing de Santander y Castellón. De hecho aún se recuerda su excelente papel en La Romareda hace ahora un mes. Él y Víctor Chust se habían hecho fuertes al mando de la retaguardia.

Por eso cuesta creer no ver al defensa central serbio en el once titular de este Cádiz CF. Salvo que tuviese algún problema físico que el club no comunicó. Sea como fuere, Kovacevic estuvo presente en Albacete y ocupó uno de los puestos en el banquillo, aunque no jugó ningún minuto. Aquí no hubo meritocracia, eso que tan bien suele hacer Garitano desde su llegada.

Kovacevic se ha convertido en un referente en la defensa del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Cierto es que al llegar dio Gaizka Garitano total confianza a Fali y el 'Titán' respondió. Sus primeros encuentros fueron más que aceptables, no asemejándose en nada al jugador que tan desconocido estaba en la desacertada etapa de Paco López, donde incluso tuvo alguna polémica con la afición.

Fali ocupaba el puesto de Kovacevic, uno de los pocos jugadores que se salvaban de la quema durante la etapa del entrenador valenciano del Cádiz CF. Y es que al zaguero serbio le costó adaptarse y entender el idioma, debutando en la tardía undécima jornada de LaLiga Hypermotion. Ahora bien, cuando cogió las riendas del centro de la zaga ya no las soltó más... hasta que cambió el entrenador.

Garitano confía en el 'Titán'

Fali fue titular indiscutible junto a Víctor Chust en los cinco primeros encuentros de Gaizka Garitano en el Cádiz CF. Los cuatro primeros los disputó completos hasta que en el quinto, en Elda, se marchó lesionado antes de la media hora. Ahí hizo su aparición Kovacevic y ya nunca más soltó la titularidad, salvo el comentado encuentro ante el colista Cartagena.

En esa cita Garitano dio la titularidad a Fali y Fali no cumplió. Aunque el Cádiz CF goleó 5-2 al 'farolillo rojo', el valenciano cometió el primer penalti para los visitantes y el segundo se originaba tras un error suyo en la defensa, en el que pecó de falta de contundencia.

Frente al Albacete volvió a modificar Gaizka Garitano la dupla de zagueros y otra vez salió rematadamente mal la jugada. Los fallos fueron continuos atrás y los manchegos avisaron seriamente en la primera parte. Sin ir más lejos, y más allá de ver a un desbordado Mario Climent (asunto extraño desde su llegada al Cádiz CF), una de las grandes ocasiones del Alba llegó tras no despejar Fali un balón que dio lugar después a una falta de entendimiento entre David Gil y Víctor Chust. El sanluqueño José Carlos Lazo, por fortuna, no encontró la portería con todo a su favor.

Fali fue titular ante el Albacete Balompié. ARABA PRESS

El descalabro fue mayor en la segunda mitad, cuando llegaron los tres goles del Albacete. El Cádiz CF se fue en busca del empate y los espacios mataron a los amarillos. En especial a Fali, que fue expulsado con roja directa en el 82', con 2-0 en el electrónico, tras ser superado de manera alarmante en una carrera en la que tenía todo a su favor. Nunca fue Fali un jugador rápido, más bien con orden y jerarquía, por lo que sufre mucho cuando se dejan espacios.

Víctor Chust, perjudicado

Garitano se empeñó en Fali y Fali quedó retratado. Salvo algún atisbo de reacción, queda claro que no es su temporada. El 'Titán' no está bien y eso repercute en el resto de sus compañeros. En especial en Víctor Chust, quien en el Estadio Carlos Belmonte se volvió a parecer al central desubicado y perdido de la primera vuelta de la competición liguera. Ni por asomo era el defensa que capitaneó al Cádiz CF desde la llegada de Gaizka Garitano.

Víctor Chust, sin Kovacevic, no fue Víctor Chust. Y eso lo pagó el Cádiz CF. Así también lo ven sus aficionados, que reclaman al serbio en el once titular.

Si algo queda claro es que en Málaga no podrá jugar el sancionado Fali. Ahí Kovacevic apunta de nuevo a la titularidad. De no ser así, Iker Recio podría al fin tener sus primeros minutos. Y es que el jugador procedente del Antequera sigue sin estrenarse en la categoría de plata. Una historia muy diferente a la de Mario Climent, la otra incorporación invernal.

El Cádiz CF sufrió mucho en Albacete. ARABA PRESS

Todo ello sin Glauder en la plantilla (tuvo que abandonar el equipo en el mercado de invierno tras su paupérrimo bagaje) y con Luis Hernández en el eterno y prolongado dique seco, aunque ya tiene ficha.

A todo esto, Fali, renovado en diciembre con 31 años de edad hasta 2028, ya no es el que era. Aunque Garitano intente recuperar al mejor 'Titán'.