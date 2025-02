Cádiz CF: Garitano da y Bojan le responde

Entre muchas de las cosas buenas que está haciendo Gaizka Garitano se encuentra la filosofía del meritaje, que no está reñida con la confianza. Sin duda, tener a todos sus jugadores enchufados es un plus al que ningún entrenador debería estar dispuesto a renunciar y desde luego que le nuevo inquilino del banquillo local de Carranza no lo está.

Y no solo eso. También Garitano está dando señales de luz verde a la cantera con la presencia en el equipo titular de Diakité, que lo estaba siendo desde finales de año y hasta el momento de caer sancionado. El mediocentro africano no es el único que está despuntando con el preparador vasco, De la Rosa también está siendo protagonista en algunas segundas partes y Borja Vázquez, en menor medida.

Sin salir de la juventud de los anteriores, hay otro compañero de 20 años en el vestuario donde se focalizaron no pocas dudas dado que Paco López apenas contó con él a pesar de la sangría de goles que estaba recibiendo el equipo y el pésimo estado de forma de centrales como Chust, Glauder o el propio Fali, que fue el elegido de Garitano para empezar a jugarse las castañas.

Y es que, a decir verdad, el tándem favorito de sus inicios para Garitano era el que decía el sentido común y que la mayoría del entorno pudiera pensar y aprobar. Y así fue como Víctor Chust y Fali se adueñaron del eje de la zaga en los primeros encuentros con Garitano en el banquillo, que al poco de llegar comenzó a ver lo mismo que el cadismo llevaba viendo hace un tiempo. Fali sentía molestias en muchos partidos hasta caer lesionado a mediados de enero en el enfrentamiento celebrado en Elda. Ya fue allí donde entró en su sustitución Bojan Kovacevic, que en su primera acción ante el Eldense cerca estuvo de cometer penalti por unas manos dentro del área. No, no pudo decirse que el serbio tuviera una buena tarde, pero lo encarrilado que se puso el encuentro antes del descanso (0-3) hizo que la reanudación no fuera más que un trámite al que pocas conclusiones se le pudieron sacar.

No fue un trámite, sino todo lo contrario, el siguiente ante el Mirandés, donde la defensa tuvo que multiplicarse en la segunda parte tras la expulsión de Diakité. Pues bien, el resultado no pudo ser mejor y tanto Bojan Kovacevic como Víctor Chust hicieron un gran partido. Y hasta fueron protagonistas en el área rival. El serbio conectó un cabezazo a centro de Ontiveros en la primera parte que acabó en las manos del meta visitante y el valenciano sentenciaba el encuentro a la salida de un córner con un testarazo imparable que ponía el definitivo 1-3 en el marcador.

Mientras todo esto sucedía, Fali ya se recuperaba y podía entrar en la convocatoria ante el Zaragoza, donde Garitano decidiría mantener en la reserva al ex del Nàstic y mantener su confianza en Bojan Kovacevic. La respuesta del serbio no pudo ser mejor dado la lección que dio tanto en el juego aéreo como en las coberturas, anticipaciones y cruces. De estar en el ostracismo con Paco López a ver la luz con Garitano y gustarse cuando le apuntan los focos.

