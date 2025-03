Alineaciones oficiales del Málaga - Cádiz de La Liga Hypermotion 2024-2025 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF visita al Málaga en La Rosaleda (16.15 horas) y lo hace con modificaciones obligadas en su alineación titular. Así es porque los sancionados Iza y Fali no podrán repetir en el once. Una baja mucho más sensible la del lateral derecho portuense que la del defensa central valenciano. Zaldua y Kovacevic son sus sustitutos.

Estos cambios no serán los únicos que efectuará Gaizka Garitano después de la derrota en el Estadio Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié (3-0). A las sustituciones obligadas atrás se suman otras variantes de mediocampo hacia arriba. Así pues, Rubén Alcaraz, Sobrino y Brian Ocampo vuelven a la titularidad en detrimento de Álex, De la Rosa y Chris Ramos.

La otra baja obligada es la de Luis Hernández, con ficha desde el final del mercado de invierno, aunque sigue sin debutar debido a su prolongada lesión.

En la convocatoria, eso sí, han entrado los canteranos Ángel Pérez y Barea, aunque el guardameta no ha entrado entre los elegidos.

El once titular del Cádiz CF en La Rosaleda ante el Málaga es el siguiente: David Gil: Zaldua, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent; Moussa Diakité, Rubén Alcaraz; Sobrino, Ontiveros, Brian Ocampo; y Carlos Fernández.

Como suplentes están Caro (porter suplente), Barea, Iker Recio, Matos, Fede San Emeterio, Álex, Gonzalo Escalante, De la Rosa, Melendo, Chris Ramos, Roger Martí y Mwepu.

Muchas bajas en las filas malaguistas

El Málaga afronta el derbi en su estadio con más bajas que el Cádiz CF. Sergio Pellicer no puede contar con los lesionados Ramón, Dani Lorenzo, Manu Molina y Haitam. Tampoco con los sancionados Nélson Monte y Luismi Sánchez.

Como titulares salen frente al Cádiz CF los siguientes jugadores: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Álex Pastor, Murillo, Dani Sánchez; Larrubia, Izan Merino, Juanpe, Aarón Ochoa; Antoñito y Baturina. Un once plagado de novedades.

Esperarán su oportunidad Carlos López (portero suplente), Gabilondo, Einar Galilea, Víctor, Rahmani, Sangalli, Kevin Medina, Chupe, Arriaza, Dioni y Lobete.