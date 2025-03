Málaga - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 24/25

Choque muy importante para un Cádiz que ve como de nuevo tiene que mirar hacía abajo de cara a evitar males mayores. Los amarillos buscan una victoria después de la inesperada derrota en Albacete. Enfrente el Málaga, un rival duro en casa que no lo suele poner nada sencillo.

Sigue todo lo que pase en el Málaga - Cádiz con la previa, el encuentro y las ruedas de prensa aquí, en Canal Amarillo.