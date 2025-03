Pellicer: «La victoria del Cádiz no es merecida, era un encuentro de empate»

Sergio Pellicer no se podía creer cómo su equipo había dejado escapar un punto que tenía en su bolsillo casi sin querer, por su poco ofrecimiento en ataque y la nula capacidad ofensiva cadista. «Un choque de empate», decía una y otra vez el entrenador del Málaga pero lo cierto es que al final el duelo y los puntos se fueron para tierras gaditanas.

«Ha sido un partido muy cerrado. A los dos equipos nos ha costado hilvanar jugadas, no han existido ocasiones apenas. Sabíamos que podía ser un partido largo y que era impepinable no cometer errores. Ellos han acabado bien la primera parte pero nosotros con los cambios hemos dado energía al equipo. Al final con el Cádiz con doble lateral nos gana con acciones esporádicas. Un partido que nos ha costado y sin hacer un gran encuentro sin tener la pelota en acciones para ganerar superioridad pues no hemos podido crear ocasiones. Lo que tengo claro es que era un partido de empate, de no cometer errores y nos han ganado en dos acciones esporádicas. La victoria no es merecida del Cádiz«, destacaba Pellicer.

Para el técnico del Málaga, «el encuentro estaba en los pequeños detalles y al final los dos goles vienen de dos jugadas accidentales. Dos situaciones de pérdidas que nos pillan y en las que cuando recuperábamos nosotros no hacíamos daño y ellos se lo han encontrado. Nosotros no hemos hecho un buen partido pero no creo que viendo el transcurso del encuentro no merecíamos perder«.

Un traspiés duro para el Málaga. «Es una pena la derrota porque tenemos mucha ilusión. Es un derbi, venimos de jugar un buen partido en Almería. Lo de hoy era dar un paso adelante importante en casa. Tenemos que recordar de donde venimos porque a veces perdemos la realidad. Se varía el mensaje populista y yo doy un mensaje realista pese a quien le pese. Soy el malo de la película y mucha gente se enfada conmigo», concluía Pellicer.