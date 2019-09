CINE EN CÁDIZ El proyecto del plató acuático de Cádiz resurge de las profundidades La Junta de Andalucía incluye este proyecto en los presupuestos de 2020 con una partida presupuestaria que podría superar los 650.000 euros

Paso clave para el proyecto del plató acuático en la provincia de Cádiz. Desde hace varios años se lleva planteando la posibilidad de disponer en la Bahía del primer plató acuático de España y de los pocos existentes en Europa. El marco reúne las condiciones idóneas para hacer frente a una demanda del mercado que generaría un retorno muy importante en la economía de la provincia gaditana.

Y la Junta acaba de desempolvar este plan, que resurge de las profundidades tal y como avanza el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. «Después de que la Andalucía Film Comissión nos lo solicitara, hemos decidido en los presupuestos de 2020 contemplar una partida presupuestaria para ese proyecto» del plató acuático en la provincia de Cádiz. Ahora «debemos establecer las líneas sobre cómo sacar esto a concurso, que es lo que interesa a la empresa audiovisual, y poder plantear ese plató permanente, durante todo el año, en Andalucía».

Es una iniciativa de colaboración público-privada. La Junta pondrá sobre la mesa los recursos necesarios para promover esa iniciativa privada. Ello requiere una atención profesional, con un equipo de gestión para estudiar el plan de negocio, reforzar los lazos con la industria audiovisual, una labor de promoción y llamamiento, dar facilidades, iniciativas fiscales, relaciones con las distintas administrales locales y provinciales... Pero los pasos se encaminan a ello, como apunta Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Film Comission y uno de los principales impulsores del proyecto.

Queda también identificar los suelos donde se ubicaría el plató. El marco es la Bahía gaditana, a falta de señalar El Puerto de Santa María, la capital o San Fernando. De los análisis anteriores ya se extrae que la mayoría de los terrenos pertenecen a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

La Bahía de Cádiz, un marco idóneo

Rosado es muy optimista con esta idea pues «hay mucha demanda y poca oferta. Y hay que ser ambicioso. En Estados Unidos y Asia estos platós funcionan a pleno rendimiento, y no hay razón para pensar que esto no puede funcionar en Andalucía». La región se ha ganado un nombre, una reputación, es ya un destino reconocible con experiencias positivas y eso es clave para atraer al sector privado.

La idea del plató acuático en Cádiz ya tiene solera y hasta se «se planteó en los presupuestos de 2016 a través de una enmienda que presentó Ciudadanos, pero no se desarrolló en la anterior legislatura», como indica Marín. «En la primera oportunidad que hemos tenido lo hemos incorporado».

El líder andaluz de la formación naranja señala que la inversión «rondaría los 650.000 euros, pero vamos a ver la envolvente del presupuesto. Hay algunos proyectos que no se podrán realizar como es el de la Ciudad de la Justicia», también comentaba el vicepresidente. «El alcalde de Cádiz (José María González 'Kichi') nos ha comunicado que todavía no puede poner los suelos a disposición de la Junta hasta que no haya una modificación del PGOU en el pleno municipal y eso llevará un tiempo considerable».

«Aún así, eso ya estaba contemplado, así que dispondremos de más recursos».

Declara que «Carlos Rosado, el presidente de la Film Comission, así nos lo planteó. El primer plató acuático de España. Es un proyecto muy ilusionante, el poder ofrecer a todas las empresas del sector esta posibilidad, es una gran ventaja. Andalucía reúne unas condiciones climatológicas que nos permiten rodar los 365 días al año. Hay muchas posibilidades de que esta inversión tenga un gran retorno ya en cifras económicas para nuestra Comunidad Autónoma. Aparte de permitir el rodaje de series, películas, anuncios... genera mucha actividad y más en una provincia tan castigada por el desempleo como es la de Cádiz».