CINE EN CÁDIZ «Hay un antes y un después de 'Juego de Tronos'» Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Film Comissión, argumenta el crecimiento al alza de los rodajes en Cádiz y en Andalucía

La Andalucía Film Comission ha presentado su memoria anual del pasado 2018 para ilustrar con datos la sensación de todos los andaluces: «el incremento de rodajes y el crecimiento al alza sostenido» de la producción de películas en la Comunidad Autónoma. AFC ha atendido un total de 1.447 rodajes durante 2018, lo que supone un incremento del 2,92 por ciento respecto al año anterior, y generaron algo más de 130 millones de euros, una cifra que se acerca al impacto que esta actividad tenía antes de la crisis económica.

Su presidente Carlos Rosado destaca que estos datos son claves para empujar el proyecto del plató acuático en Cádiz. «El factor de reputación es muy importante. Cádiz en particular y Andalucía en general han fomentado ese valor añadido. La marca transmite confianza».

Reconoce que «hay un antes y un después de 'Juego de Tronos', aquí y en toda España. Asumir un rodaje tan complejo produce un efecto llamada. Y estamos compitiendo». La confianza se mantuvo en los años sucesivos. «Vinieron en la quinta temporada y rodaron hasta la octava. Quiere decir que estuvieron satisfechos».

En Cádiz, los proyectos más ambiciosos fueron los rodajes de 'The Rythm Section', la película de Jude Law y Blake Lively que aún no se ha estrenado, y uno de los capítulos de la serie 'The Crown'.No se olvida el producto español, como la cinta de Fernando Colomo 'Antes de la quema' o la recién rodada 'El verano que vivimos', con Blanca Suárez y Javier Rey.

En Andalucía, el empleo directo generado por estos rodajes, de los que 48 han sido largometrajes y 47 han sido series de televisión, ha ascendido a 23.588. Entre los rodajes más relevantes destaca la referenciada 'The Rhythm Section', además de 'Wonder Woman', 'Terminator' o 'Juego de Tronos' y 'La Peste'.

Récord de rodajes en Andalucía

La directora de Andalucía Film Commissión, Piluca Querol, fue la encargada de detallar los datos más destacados de la Memoria, ha indicado que entre la Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine se ha atendido, entre otros, 523 programas de televisión, 224 reportajes fotográficos, 211 spots publicitarios, 97 documentales, 88 cortometrajes, 48 largometrajes y 47 series de televisión. Los proyectos han llegado de todos los puntos del mundo, desde Estados Unidos (EEUU) hasta Asia pasando por Europa o Australia.

Grandes proyectos nacionales han elegido localizaciones andaluzas para sus historias, es el caso de 'La trinchera infinita', rodada en la provincia de Huelva y que competirá en unos días en el Festival de Cine de San Sebastián, donde también se presentará fuera de concurso 'Adiós', rodada en Sevilla ya en 2019 por Paco Plaza.

Desde Andalucía Film Commission se ha continuado con la labor promocional en los mercados nacionales e internacionales más importantes como los Festivales de Málaga, San Sebastián, el Marché du Film de Cannes y el European Film Market de Berlín, entre otros. Esto, a su juicio, ha supuesto la atracción de importantes rodajes a Andalucía, generando un factor de reputación positivo ante la industria nacional e internacional, y la difusión de la imagen de Andalucía, sus localizaciones y su industria audiovisual en todo el mundo.

El modelo de gestión de los rodajes implantado con la Red de Ciudades de Cine de Andalucía con una promoción internacional común permite que la continuidad de los rodajes esté garantizada y la diversificación de los lugares de rodajes sea cada vez mayor.

Estos datos positivos están teniendo además una continuidad en el 2019 entre los que se incluyen los rodajes que se están llevando a cabo actualmente y durante todo este año, entre los que está 'El verano que vivimos', 'La templanza' (las dos rodadas en gran parte en Jerez y en distintas localizaciones de la provincia de Cádiz), la nueva temporada de 'The Crown' (Jerez y San Fernando), la coproducción hispanoitaliana 'Los relojes del diablo' y las series 'Malaka' y 'Toy boy' y numerosos proyectos que verán la luz en los próximos meses.