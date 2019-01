FITUR 2019 El The New York Times conduce a Cádiz hasta Fitur El Ayuntamiento gaditano presentará una oferta turística al mundo avalada por la promoción del tabloide estadounidense

El periodista Andrew Ferren, colaborador del The New York Times y autor del ya popular artículo sobre Cádiz en la lista anual del tabloide norteamericano sobre los 52 destinos estrella a los que ir en 2019, no se imaginó la que se iba a montar cuando escribió su reportaje. Ha sido tal el revuelo informativo que ha generado a nivel local e internacional que el próximo jueves a las 14.30 horas la onda expansiva del reportaje llega al stand de Cádiz en Fitur como eje vertebrador de la oferta turística de la capital gaditana junto al Patrimonio histórico y el Carnaval, que este año vuelve a asumir la capitalidad iberoamericana.

La empresa gaditana Animarte será la encargada de representar la idea: teatralizar la visita del periodista del NYT a Cádiz. «Qué se encontró, cómo reaccionó y cómo se lo trasladó luego a sus compañeros del periódico». Esta representación escénica estará basada en el Patrimonio, la cultura y otros valores turísticos de Cádiz. «Vamos a intentar plasmar lo que el periodista no pudo poner en su artículo y contar 3.000 años de historia en menos de cuatro minutos».

Así lo ha explicado Javier Benítez, responsable de Animarte, en una rueda de prensa en la que la concejala de Turismo del Ayuntamiento, Laura Jiménez, y el concejal de Patrimonio, David Navarro, acompañados del también empresario local Omar Osuna (No Sin Música), presentaron un avance de la propuesta turística de Cádiz para Fitur 2019.

Jiménez se ha referido a la presencia de Cádiz en el ranking del periódico estadounidense (en el que figura como único destino español) y a otras publicaciones turísticas similares aparecidas en medios internacionales los últimos días para subrayar que «Cádiz está de moda». Y esa condición la pasearán el próximo jueves en la feria internacional de turismo. «Acudimos a Fitur con un apoyo más: la promoción que ha hecho de la ciudad el New York Times, que ha puesto la ciudad en el escaparate internacional». Por ello, la oferta que el municipio llevará a Fitur va a incidir «en destacar todo lo bueno».

Y lo bueno estará condensado, según la propuesta del Ayuntamiento para Fitur y al margen del gancho del New York Times, en el Patrimonio histórico, arquitectónico y cultural; en el Carnaval y en la programación de verano con especial atención al festival No Sin Música.

De esta manera, el escaparate turístico de la ciudad de Cádiz en Fitur será similar al del año pasado. En este sentido, también se incidirá en una oferta turística permanente los 365 días al año, la playa y el clima, y en la gente de Cádiz que constituye, en palabras de la edil, «el atractivo más importante con el que cuenta la ciudad». En cuanto a los destinatarios, Cádiz se venderá a «todos los públicos, edades y bolsillos».

Cádiz fenicia, romana y musulmana

Desde el punto de vista del patrimonio, el Ayuntamiento recordará en Fitur los más de 3.000 años de historia de Cádiz y el legado cultural y arquitectónico de fenicios, romanos y musulmanes. En relación a los últimos, este martes Navarro presentaban los últimos hallazgos aparecidos en una vivienda medieval de la calle Barrocal, que datan de la época almohade.

Las civilizaciones que tuvieron asiento en Cádiz llegarán a Fitur en forma de murallas defensivas, Teatro Romano, yacimiento Gadir, torres miradores y otros elementos más modernos que, en conjunto, dan forma al casco antiguo de Cádiz, «y lo convierten en un museo al aire libre», en palabras del concejal.

Al hilo de esta herencia, el concejal aprovechó para avanzar que próximamente se terminará el Plan Estratégico de Patrimonio Histórico. Un documento de manufactura municipal y participado por asociaciones y ciudadanos, planteado como una herramienta para cuidar, proteger y poner en valor el patrimonio local «como elemento de referencia para elegir Cádiz como destino turístico».

Empresarios locales

La oferta del Ayuntamiento de Cádiz en Fitur se nutrirá también de la aportación y presencia de empresarios locales relacionados con el turismo y la cultura como Javier Benítez (Animarte) y Omar Osuna (festival No Sin Música) «porque también son parte de ese patrimonio turístico y contribuyen a que Cádiz sea atractivo», valoró Navarro.

Animarte, empresa gaditana especializada en animación e interpretación del patrimonio, realizará la representación animada: «haremos una especie de rodaje basado en la experiencia del periodista del New York Times en Cádiz. Nos hemos hecho una idea de cómo pudo ser su visita, qué vio y cómo lo trataron», desveló Javier Benítez.

Omar Osuna, director del festival ya consagrado como cita musical del verano en Cádiz y a nivel nacional, también acompañará a la delegación gaditana para promocionar la oferta musical de la capital gaditana. Lo hará acompañado de un artista nacional, aún por desvelar.

En 2018 Cádiz ocupó el puesto número ocho de los destinos emergentes en Europa elegidos por la red social y central de reservas Tripadvisor y registró más de un millón de visitantes.

La cita el jueves, a las 14.30 horas en el stand de la Diputación de Cádiz, donde se enmarca la oferta de la ciudad. ¿Acudirá Andrew Ferren como 'guest star'?