TURISMO ¿Por qué The New York Times elige Cádiz como uno de los lugares a visitar en 2019? El diario estadounidense destaca la historia de la capital, la gastronomía de la tierra y las bodegas de Jerez

J. M. A.

¿Por qué Cádiz aparece en la lista de los 52 lugares a visitar en 2019 ( 52 places to go) que ha publicado The New York Times? El prestigioso diario estadounidense ha escogido estos destinos en todo el mundo y entre ellos no aparece ningún rincón español más allá de la provincia gaditana, si bien en 2018 se rindieron a los encantos de Sevilla y Antequera (Málaga).

Periodistas, fotógrafos, colaboradores y corresponsales que The New York Times tiene cubriendo la información en todo el planeta son los encargados de sugerir las ciudades, regiones o países más interesantes a su juicio. Envían un documento de apenas 150 palabras donde destacan los principales atractivos de cada escenario.

Como apunta Amy Virshup, editora de viajes del rotativo norteamericano, el gran documento del que partieron los editores en esta ocasión superó las 70 páginas. Una amplia lista sobre la que estuvieron semanas y semanas discutiendo para seleccionar a las 52 elegidas.

The New York Times se fija en la historia de las regiones y las ciudades, en su naturaleza, su componente cultural, pero intentan discriminar en qué le hace atractivo para que sea precisamente en este año 2019 un destino que no se puede rechazar.

Esta vez, el cambio ha sido clave. Los editores han estado muy concienciados con el cambio climático, que marca las diferencias en cuestión de pocos años. Por ello se señalan islas que pueden desaparecer en un futuro próximo por fenómenos naturales y países que pueden varías por los fenómenos meteorológicos. Una vez definidos los 52, se guarda un sepulcral silencio hasta el día de su publicación, esta vez el miércoles 9 de enero.

¿Qué destaca de la provincia de Cádiz?

De la provincia de Cádiz se resaltan varias cuestiones que le hacen ser especial. En primer lugar, la historia de la capital, la ciudad más antigua de Occidente, con 3.000 años de historia dedicados al comercio como principal fuente de riqueza.

La calidad de la gastronomía, sus atractivos culinarios, son desgranados citando incluso los nombres de los establecimientos. Del Saja River al Código de Barra, pasando por El Faro. Pero entonces supera los límites de este istmo para subrayar el restaurante Aponiente de Ángel León (en El Puerto de Santa María) y el Alevante (en Sancti Petri).

No se olvida de Jerez de la Frontera como cuna de los vinos sherry, en la lista de los sommeliers más importantes del mundo. Hace un repaso por las bodegas (Díez-Mérito, Lustau y Bodegas Tradición), donde incluso se expone una interesante colección de arte español.

Y para finalizar, los pueblos blancos, encaramados a la colina y de pasado musulmán, como la bella de Vejer de la Frontera. Allí también resaltan la combinación de hoteles de lujo con el arte de artistas como Olafur Eliasson en el jardín de esculturas de NMAC.

Las playas atlánticas, de arena dorada y mar de azul intenso, coronan este documento, sin citar porque no hace falta la costa de Conil, Barbate, Zahara o Tarifa.