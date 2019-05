Fran González: «No estamos satisfechos, no son buenos resultados para el PSOE»

Nuria Agrafojo Cádiz Actualizado: 27/05/2019 01:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desolado y con problemas para reprimir las lágrimas llegó el candidato del PSOE de Cádiz, Fran González, a la sala de prensa para valorar los discretos resultados electorales obtenidos en la capital en la noche de ayer. Los 10.474 votos depositados en las urnas le permiten revalidar los cinco concejales con los que ya contaba en la legislatura anterior pero no responde a las expectativas de un partido al alza a nivel nacional y que se había marcado unos objetivos muy lejanos a lo conseguido en las urnas.

Así lo expresó el propio candidato socialista, que no podía esconder el golpe sufrido. «No estamos satisfechos y los resultados no son buenos, tendremos que reflexionar sobre esta situación», reconocía González intentando en todo momento reprimir unas lágrimas que incluso le obligaron a parar un discurso que llevaba escrito y que tuvo que leer. Ni siquiera el hecho de que Adelante Cádiz no haya conseguido la mayoría absoluta y que abre las puertas a una hipotética alianza con los socialistas para entrar en el Gobierno o para llevar a cabo determinados acuerdos, frenaron la decepción del líder de la formación local.

Junto a él, con miradas de tristeza y con la cabeza hacia abajo, se encontraba todo su equipo de campaña, así como los cuatro ediles que lo acompañarán en la oposición: Mara Rodríguez, Óscar Torres, Natalia Álvarez y Francisco Javier Ramírez Muñoz.

El apoyo a Kichi

«Aunque dije que en función de los resultados obtenidos en la noche electoral, ya valoraríamos esas cuestiones, permítanme que lo deje para los próximos días. Ya reflexionaremos en los próximos días sobre esta situación», apuntó González al respecto, que también anunció la pérdida del diputado que le correspondería al PSOE por el Ayuntamiento de Cádiz.

A pesar de la decepción, Fran González felicitó a José María González, ‘Kichi’, por su amplio respaldo en las urnas, que le han dejado a un concejal de la mayoría absoluta, mejorando así los datos obtenidos en las elecciones de 2015. Además, volvió a mostrar su compromiso con la ciudad y su disposición «para ponernos al lado de lo que sea mejor para la ciudad. Vamos a seguir trabajando sin descanso, aportando nuestras ideas y seguiremos trabajando para conseguir más apoyos de los ciudadanos», apuntaba.

Más dura fue su reencuentro con los militantes, que esperaban a su líder en el interior de la sede y que rompieron en aplausos cuando Fran González acudía para agradecer su labor. Un largo aplauso que acabó por rematar a un líder muy tocado, que también tendrá que hacer frente a la pérdida del diputado que le hubiera correspondedido al PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz.

Y así, con la esperanza de mirar al futuro, abandonó Fran González su sede, donde formó su cuartel general desde las siete de la tarde. Allí, en la biblioteca, junto a su círculo más cercano, vivió minuto a minuto el escrutinio, esperando una remontada que nunca llegó.

